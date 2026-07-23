El alza de precios por la guerra en Irán provoca 30 licitaciones desiertas en Canarias por 103,6 millones

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SANTA CRUZ DE TENERIFE/MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha detectado que la falta de actualización de precios en la obra pública ha provocado un total de 30 licitaciones desiertas en Canarias por importe de 103,6 millones desde enero, siendo el proyecto más relevante el de la construcción de 168 viviendas protegidas con un presupuesto de 29,2 millones.

En el conjunto del país la cifra crece hasta 1.130 licitaciones desiertas por un importe de más de 707 millones.

La CNC ha advertido en una rueda de prensa este jueves que el ritmo mensual al que las licitaciones están quedando desiertas es un 16% superior al que registró la patronal tras la guerra en Ucrania, de forma que ahora se ha alcanzado una media de 188 licitaciones desiertas cada mes.

De igual modo, el daño económico por las obras que no han podido iniciarse este año también es mayor, ya que en solo seis meses la cifra escala hasta los 707 millones de euros, equivalente al 80% del importe registrado en el análisis anterior de 12 meses (882,6 millones de euros).

La CNC detalla que más de ocho de cada diez licitaciones desiertas (82%) corresponden a contratos con un presupuesto base de licitación inferior a 500.000 euros. Sin embargo, el importe medio alcanza casi los 700.000 euros, lo que pone de manifiesto que entre los expedientes afectados también figuran contratos de elevada cuantía.

De hecho, entre las licitaciones que han quedado desiertas hay actuaciones con presupuestos de hasta casi 50 millones de euros, como la construcción de una nave en El Prat, la nueva Ciudad de la Justicia de Valladolid (35 millones), la construcción de nuevos depósitos y conducciones de combustible en Cádiz (32 millones) o la promoción de viviendas protegidas en Las Palmas de Gran Canaria (más de 29 millones).

En paralelo, la patronal remarca la baja concurrencia a los contratos, al identificar 1.877 procedimientos de contratación pública con una concurrencia insuficiente, ya sea por ausencia de ofertas o por la presentación de una única oferta. En este sentido, 747 licitaciones tuvieron un único licitador.

ANDALUCÍA LIDERA LOS CONTRATOS DESIERTOS

Según el informe de CNC, las comunidades autónomas que concentran el mayor número de licitaciones desiertas son Andalucía, con 284 expedientes (el 25,1% del total); Cataluña, con 199 (17,6%); la Comunidad Valenciana, con 127 (11,2%); y Extremadura, con 106 (9,4%). En conjunto, solo estas cuatro regiones acumulan más del 63% de las licitaciones desiertas en España.

La patronal ya ha enviado cartas al Gobierno para mostrar su preocupación por la escalada de los costes de producción y la falta de medidas para mitigarla y para pedir la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley de Desindexación.

La solución pasa, en su opinión, por permitir mecanismos automáticos de revisión de precios que garanticen la viabilidad de los proyectos y eviten un freno o abandono en las obras, tanto públicas como privadas, como está ocurriendo actualmente también en las de viviendas.

"La situación es asfixiante para miles de constructoras, especialmente pequeñas y medianas, que se están viendo abocadas a trabajar a pérdidas o, directamente, a echar el cierre. O se adoptan soluciones urgentes o seguirán quedando desiertas obras fundamentales para solucionar los problemas de infraestructuras y viviendas que sufre España", ha señalado el presidente de CNC, Pedro Fernández Alén.