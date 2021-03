Amós García apoya la reivindicación del 8M pero asegura que "no es bueno que se realicen concentraciones"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jefe de sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud y presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García, se ha mostrado contrario este viernes a que haya grandes manifestaciones con motivo del 'Día Internacional de Mujer' y pedido que sus revindicaciones "justas y necesarias" se hagan de otra manera.

"No es bueno que se realicen concentraciones, no es bueno, tampoco un concierto de música rock, que me encantaría, hay que buscar métodos alternativos", ha afirmado en un encuentro digital con medios de comunicación.

García ha admitido que es un "tema delicado" porque se junta la "necesaria reivindicación feminista" y el contexto de una pandemia sanitaria en el que las aglomeraciones de personas tienen un "riesgo grave" para la salud pública.

En esa línea, ha dicho que le "molestan" las manifestaciones de distinto tipo que ha habido en los últimos meses en España.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ya desaconsejó este jueves la celebración de concentraciones o manifestaciones porque son un "vehículo de contagio" de la COVID-19 y desde el inicio de la pandemia, la Dirección General de Salud Pública ha informado desfavorablemente ante la celebración de manifestaciones, marchas o concentraciones.

Los estudios epidemiológicos sobre el comportamiento del virus SARS-CoV-2 indican que la mayoría de las infecciones se producen por contacto cercano y exposiciones prolongadas a las gotas respiratorias que contienen el virus, por la inhalación de aerosoles con partículas virales en suspensión, y por contacto directo o indirecto con secreciones respiratorias infectadas.