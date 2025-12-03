Ángel Báez, nuevo director de Medios y Contenidos de Radio Televisión Canaria - CEDIDO POR RTVC

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El administrador general de Radio Televisión Canaria (RTVC), César Toledo, ha designado al hasta ahora jefe de Programación de Televisión Canaria (TVC), Ángel Báez Álvarez, como nuevo director de Medios y Contenidos del ente público.

De esta manera, se convierte en el nuevo número dos de RTVC, teniendo competencias directas sobre la coordinación del equipo directivo y el impulso de la estrategia de contenidos, programación y desarrollo audiovisual.

Báez reportará directamente al administrador general y asistirá en el diseño y conformación del nuevo organigrama, que está concebido para hacer frente a la etapa de transición anunciada por Toledo en la Comisión de Control del Parlamento de Canarias con profesionales de la propia casa.

Según ha informado el ente en un comunicado, Ángel Báez es un profesional de reconocido prestigio dentro de RTVC, donde ha desarrollado toda su carrera desde el nacimiento de Televisión Canaria (1999).

En este sentido, formó parte del equipo fundacional, coincidiendo entonces con César Toledo, y ha desempeñado un papel decisivo en la consolidación del modelo audiovisual público de las islas.

Realizador, licenciado en Ciencias de la Información por la Complutense (Ciencias de la Imagen Visual y Auditiva), es miembro de la Comisión de Programas de FORTA desde el año 2012, y tiene una amplia formación especializada en plataformas OTT, postproducción audiovisual, realización de informativos y realización radiofónica.

RTVC ha añadido que Báez destaca por una trayectoria marcada por la versatilidad, el rigor técnico y el compromiso con el servicio público entornos complejos de producción.

Durante más de veinte años ha participado en la creación, desarrollo y dirección técnica de formatos informativos, divulgativos y de entretenimiento, además de liderar operativos especiales y coberturas en directo para el Archipiélago.