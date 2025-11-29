ANPE Canarias renueva sus presidencias provinciales en las islas con María Perera y Marta Hernández - ANPE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

ANPE Canarias, el sindicato con mayor representación entre el profesorado de la educación pública no universitaria de las Islas, ha elegido este sábado como presidentas provinciales para los próximos cuatro años a María Perera en Las Palmas de Gran Canaria y a Marta Hernández en Santa Cruz de Tenerife.

La elección se ha producido en el marco de los consejos sindicales de ANPE en ambas provincias, en los que se renovaron también los secretariados que conformarán los respectivos equipos de las presidentas, según ha informado la organización en una nota.

En paralelo, los delegados y las delegadas asistentes han avalado el trabajo desarrollado en el último año, cuando el sindicato ha "continuado creciendo" en afiliación. También han actualizado sus reivindicaciones de cara a los próximos doce meses.

OBJETIVOS

Así, se resaltaron los logros más recientes alcanzados, entre los que destaca el acuerdo alcanzado con la Consejería para la reducción de ratios en las etapas de infantil, primaria y ESO --que terminará de desplegarse en el curso 2027-2028--, y para el incremento del personal docente de orientación educativa y pedagogía terapéutica.

En cuanto a las reivindicaciones, se ha insistido en la necesidad de destinar más recursos a la inclusión del alumnado y a la renovación de las infraestructuras educativas, mejorar el reconocimiento social y retributivo del personal docente de las Islas, reducir la carga horaria, establecer el abono automático de los sexenios desde que se cumplan, e incorporar el tiempo de vacaciones del profesorado interino en su hoja de servicios, entre muchas otras demandas. Todas ellas, exponen, serán trasladadas al Consejo Sindical Autonómico que se celebrará en enero.