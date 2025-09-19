El anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible de Canarias sale a exposición pública

Archivo - La directora general de Movilidad del Gobierno de Canarias,María Fernández - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Transportes y Movilidad, ha iniciado el proceso de exposición pública del anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible de Canarias.

Esta, indican desde la Consejería regional de Movilidad en nota de prensa, es una "norma pionera" que regulará de forma integral el transporte y la movilidad en el archipiélago y que, subrayan, "se distingue por haber nacido de un ejercicio de participación ciudadana sin precedentes".

La futura ley establecerá un marco común a nivel autonómico, insular y municipal, planificando y regulando todas las medidas en materia de movilidad, desde los desplazamientos terrestres, marítimos y aéreos, hasta su interconexión y las infraestructuras que los sustentan.

En este sentido, los objetivos se centran en garantizar el derecho a una movilidad "sostenible y accesible", así como reducir emisiones, "mejorar la salud" de la población y reforzar el transporte público y los modos activos como caminar o la bicicleta.

Además apuntan que el anteproyecto nace "en coherencia" con la Declaración de Emergencia Climática en Canarias (2019), la Agenda 2030 de la ONU, el Pacto Verde Europeo y la Ley Canaria de Cambio Climático (2022), recordando que el transporte "es responsable" del 41,9% de las emisiones de gases de efecto invernadero en las islas.

Al respecto, la directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, expuso que este anteproyecto "es un hito porque, en lugar de esperar a tener un borrador, se inició un diálogo previo" con la ciudadanía y los agentes sociales que han participado "desde la fase cero, antes incluso de que existiera un borrador", convirtiéndolo en un "proceso singular" en Canarias, "más inclusivo, transparente y participativo".

Canarias, apuntó, es un territorio ultraperiférico y singular, y por eso esta norma "recogerá la realidad de cada isla", recordando que se han recorrido todo el archipiélago celebrando mesas técnicas y ciudadanas para que sea una norma "democrática, útil y que ponga a Canarias a la vanguardia".

ARTICULAR UN SISTEMA JERARQUIZADO

La Dirección General de Transportes y Movilidad busca articular un sistema jerarquizado de ordenación de la movilidad y de las infraestructuras, "plenamente integrado con el planeamiento urbanístico, territorial y ambiental" del archipiélago.

En este sentido, el texto contempla la "fijación de parámetros estables" de financiación, la definición de ratios de explotación del transporte público colectivo y la garantía de una cartera básica de servicios de transporte por carretera y guiados en todas las islas.

También prevé medidas como carriles exclusivos para guaguas, aparcamientos disuasorios, intercambiadores, impulso a la intermodalidad y bases fiscales que incentiven la transición hacia vehículos y sistemas sostenibles, junto con la regulación de concesiones de transporte.

La norma reconoce, por primera vez, el derecho a la movilidad sostenible como un derecho ciudadano, al tiempo que define obligaciones de las personas usuarias para garantizar un uso "seguro y responsable" de las infraestructuras.

Además contempla la "importancia" del mantenimiento del Laboratorio de la Movilidad, creado en esta legislatura, y que funciona como un órgano encargado de impulsar "proyectos piloto, soluciones innovadoras y nuevas tecnologías".

También incorpora medidas de digitalización y datos abiertos, con bases de datos de servicios e infraestructuras de movilidad, para "mejorar" la gestión y la coordinación entre administraciones.

Desde el punto de vista económico y social, la ley se concibe como una norma marco para modernizar la movilidad en Canarias, ya que prevé reducir los costes asociados a la congestión y la contaminación, fomentar la competitividad y el turismo sostenible, y abrir oportunidades para el empleo verde, la electrificación del transporte y la innovación tecnológica.

Ahora se habilita el espacio en el Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias para que personas, colectivos y entidades presenten propuestas y sugerencias de mejora. Concluido este proceso, las aportaciones serán evaluadas y se presentará el documento final con las conclusiones y líneas de actuación de la futura ley.