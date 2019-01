Antona (PP) critica las "trampas" de Sanidad con las listas de espera

Publicado 29/01/2019 17:06:44 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Canarias, Asier Antona, ha criticado este martes las "trampas" en las listas de espera sanitarias por parte del Gobierno de Canarias, según recoge la auditoría realizada por las dos universidades públicas canarias.

En su interpelación parlamentaria al consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, se ha remitido a algunas páginas de la auditoría que recogen, entre otras cosas, que el Gobierno no incluye en las listas de espera de consultas a los pacientes hasta que se les asigna fecha para la consulta o que "hasta que los pacientes no tienen cita, no cuentan como pacientes en espera".

Antona volvió a poner la sobre la mesa las medidas aportadas por el Partido Popular, durante los últimos meses, para luchar contra las listas de espera, como la necesidad de un Plan de Urgencias eficiente, potenciar los servicios de urgencias extrahospitalarios y desarrollar un Plan de Cronicidad, en especial para los enfermos mayores de 85 años.