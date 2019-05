Antona (PP) dice que en la "moderación, en la centralidad" política, está el "éxito electoral"

Publicado 02/05/2019 14:10:46 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Canarias y candidato del partido a la Presidencia del Gobierno regional, Asier Antona, ha señalado este jueves que en la "moderación, en la centralidad" política, está el "éxito electoral", asegurando que él no se va a mover de su posición.

De este modo, respondía Antona al ser cuestionado por la posibilidad de que se extrapolen los resultados de las elecciones generales a las autonómicas y municipales del 26 de mayo, matizando que "no tiene nada que ver el panorama político nacional con el panorama político autonómico", y mostrándose convencido de que el PP "va a liderar el cambio político" al igual, dijo, lo ha hecho en Andalucía.

"No me he movido de donde estoy, en la misma posición política, centrado en el mismo lugar, por tanto, nada ni nadie me ha cambiado ni de posición; ni las elecciones nacionales ni, por supuesto, me la va a cambiar las municipales. Creo que en la moderación, en la centralidad política, está el éxito electoral", apuntilló.

Esto, añadió, es su creencia de "siempre", en sus "20 años de trayectoria política", de ahí que matizó que va a seguir donde está "y donde está el PP de Canarias, que es hablando del futuro, de los desafíos del futuro que tiene por delante, de la Canarias en positivo".

Antona, apuntó que la gente "está muy cansada" de los reproches, indicando que los ciudadanos lo que quieren son partidos que "pongan propuestas y que hablen de sus problemas".

Por último, cuestionado por qué no acudió a la reunión convocada por el presidente del PP, Pablo Casado, el pasado martes, Antona aseguró que habló por teléfono tanto con Casado como con el secretario del partido, Teodoro García Egea, ya que no pudo trasladarse a Madrid debido a que tenía comprometida una agenda "desde hacía mucho tiempo".