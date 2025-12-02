El apego al barrio y la isla, claves de la identidad de los canarios

Archivo - Calle paseando por la calle Castillo en Santa Cruz de Tenerife - AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias ha realizado un estudio sin precedentes sobre identidad y patrimonio a partir de una encuesta a más de 2.000 residentes que establece que el apego al barrio y la isla marcan la identidad y el arraigo cultural de los canarios.

Las encuestas se realizaron entre el 16 y el 31 de julio de 2025 mediante el sistema CATI, con un muestreo aleatorio polietápico, estratificado por islas y ajustado por cuotas de sexo y edad para garantizar la representatividad.

Los resultados revelan que los factores identitarios más relevantes para la ciudadanía son el lugar cercano de residencia --pueblo o ciudad-- y la isla, ambos señalados por cerca del 50% de los encuestados.

Esta identificación territorial se vincula al patrimonio natural y cultural del entorno inmediato.

En un segundo nivel aparecen la generación y el género, con alrededor del 25% de menciones y por debajo del 15% se sitúan el país, la comunidad autónoma, la orientación sexual, la profesión, la clase social, la religión y, cerrando la lista, la ideología política.

La población joven otorga algo menos de peso al territorio y mayor relevancia a factores como la generación, el género o la orientación sexual.

No obstante, la estructura jerárquica de identificación es similar en todos los grupos etarios.

En cuanto al sentido de pertenencia territorial, la escala de identificación (0 a 10) confirma la fuerte vinculación con el ámbito local: primero el pueblo o ciudad, luego la isla y, en tercer lugar, Canarias en su conjunto mientras que Europa y la humanidad ocupan los últimos niveles de identificación.

El vínculo con el medio natural también muestra matices pues la población se siente más identificada con la costa y las playas (media 8,3) que con los montes y barrancos (7,8), una tendencia generalizada salvo en La Palma, donde ocurre lo contrario.

Las islas orientales, más bajas y áridas, presentan la mayor distancia entre ambos espacios.

Por edad, los mayores de 75 años muestran una menor identificación con la costa, mientras que la afinidad con los montes aumenta a partir de los 45 años.

VIVIR O HABER VIVIDO EN CANARIAS, FACTOR ESENCIAL

Asimismo, sobre qué define ser "verdaderamente canario", casi el 90% destaca haber vivido o vivir en Canarias como el factor esencial.

Le sigue el haber nacido en las islas (83,5%) y, en tercer lugar, hablar el español propio del archipiélago (75%).

Tener nacionalidad española o ser descendiente de varias generaciones canarias también se consideran aspectos importantes, aunque en menor medida (en torno al 69%).

El estudio confirma que la identidad canaria se fundamenta, sobre todo, en la experiencia de vida en el territorio y en la vinculación afectiva con el entorno local y natural y revela que se configura como un concepto plural y compatible, recoge una nota de la Consejería de Cultura.

La mayoría de la población percibe que sentirse canario y español no es excluyente pues un 44,7% lo considera totalmente compatible y un 40,9% bastante compatible.

Solo un 13,3% expresa alguna forma de incompatibilidad, reflejando posiciones más rupturistas.

En cuanto al posicionamiento identitario, el 41,3% afirma sentirse más canario que español, mientras que un 11,1% declara sentirse únicamente canario.

En el extremo opuesto, apenas un 3,1% se identifica más como español que canario y solo un 0,5% se define únicamente como español.

Igualmente, el orgullo de pertenencia es casi unánime: el 95,1% se siente muy o bastante orgulloso de ser canario.

El estudio también indaga en los elementos que configuran la identidad canaria y todos los factores propuestos obtienen una alta valoración, con puntuaciones superiores a 8 sobre 10.

LA MANERA DE SER, EN CABEZA

Encabezan el ranking 'la manera de ser' de los canarios y el patrimonio natural --mar, clima y paisajes--, seguidos de la gastronomía y de las costumbres, tradiciones y la forma de hablar.

Después se sitúan elementos del patrimonio cultural como la historia, los monumentos y la música.

Respecto a los rasgos de personalidad que la ciudadanía asocia de forma espontánea a los canarios, el sondeo recoge más de 60 adjetivos, en su mayoría positivos.

Los más repetidos describen a los habitantes del archipiélago como amables, tranquilos, hospitalarios, "buena gente", solidarios, cercanos, simpáticos, con buen humor y orgullosos de su cultura y tradiciones.

El estudio concluye que la identidad en Canarias se construye hoy desde un equilibrio entre lo individual, lo social y lo territorial, configurando un retrato de la ciudadanía caracterizado por la diversidad, el arraigo y la convivencia de múltiples identidades en un mismo espacio cultural, resalta la Consejería.

Este informe, inédito en su alcance y profundidad, se convierte en una herramienta esencial para comprender las dinámicas sociales y culturales actuales del archipiélago, ofreciendo información clave para el diseño de políticas públicas en materia de cultura, patrimonio e identidad.

En conjunto, este estudio ofrece una visión amplia y detallada de cómo la identidad, la cultura y el patrimonio se entrelazan para formar las bases de la ciudadanía contemporánea, constituyendo una referencia esencial para comprender las dinámicas culturales y sociales actuales del archipiélago canario.