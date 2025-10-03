Aprobada en comisión la primera Estrategia Canaria de Economía Social 2026-2029

La Comisión de Economía Social aprueba la primera Estrategia Canaria de Economía Social de Canarias - CONSEJERÍA DE TURISMO Y EMPLEO

Su ratificación definitiva será en el Consejo de Gobierno

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Economía Social ha aprobado la primera Estrategia Canaria de Economía Social (ESCAES) 2026-2029, un plan estratégico diseñado para consolidar y fortalecer el papel de la economía social en Canarias como motor de desarrollo inclusivo y sostenible. Su ratificación definitiva será en el Consejo de Gobierno.

Este órgano, constituido hace un año, está compuesto por representantes de diversas consejerías del Gobierno de Canarias, entre ellas, Turismo y Empleo; Economía, Industria, Comercio y Autónomos; Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria; Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia.

También lo configuran actores clave del sector, incluidos cooperativas, sociedades laborales, fundaciones, mutualidades, cofradías, centros especiales de empleo, empresas de inserción, sindicatos, organizaciones empresariales, y representantes de las universidades públicas de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y La Laguna (ULL), junto con la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y la Federación Canaria de Islas (FECAI), según ha señalado el Ejecutivo en una nota.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, ha defendido que esta Estrategia, "pionera en Canarias", propone un modelo económico "centrado en las personas, que favorece la cohesión territorial, la innovación social y la creación de empleo de calidad". Además, ha destacado la consejera, la Estrategia está alineada con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y se enmarca en la Ley 3/2022 de Economía Social de Canarias, "que reconoce las particularidades del archipiélago como región ultraperiférica, con un gran potencial para desarrollar un ecosistema colaborativo en este ámbito".

EJES ESTRATÉGICOS

En cuanto a los ejes estratégicos, De León ha explicado que la Estrategia se articula en torno a seis líneas de acción. En primer lugar, se priorizará la participación y visibilidad del sector, con el fin de fortalecer su reconocimiento y fomentar la colaboración público-privada, así como la creación de un espacio virtual que centralice toda la normativa, los recursos y las ayudas disponibles.

Además, también se busca mejorar la competitividad con acciones dirigidas a impulsar la innovación, la digitalización y la sostenibilidad de las entidades de economía social, para incrementar su capacidad de adaptación y crecimiento.

El tercer eje hace hincapié en el emprendimiento y sectores emergentes, apoyando la creación de empresas en sectores clave como la economía circular, azul y verde, y el fomento del relevo generacional y la diversificación económica.

El cuarto eje, igualdad de género y oportunidades, promueve la visibilización del papel de la mujer en la economía social y la inclusión de colectivos vulnerables, garantizando así la igualdad de oportunidades en el sector.

El quinto eje, por supuesto, está centrado en la sostenibilidad territorial, con iniciativas para combatir la despoblación rural, fomentar el consumo responsable y fortalecer la economía circular en el archipiélago.

LA FORMACIÓN

Por su parte, la formación también constituirá un pilar clave de la Estrategia, con el objetivo de promover programas educativos que impulsen los valores y las competencias en todos los niveles educativos y profesionales.

La implementación de la Estrategia estará a cargo de la Comisión de Economía Social de Canarias, que se encargará del seguimiento, la evaluación y la recogida de datos para medir el impacto de las acciones estratégicas.

DATOS EN EL SECTOR

Según la Consejería, en 2024, la economía social en Canarias generó 19.325 empleos, con una representación del 54,47 % de mujeres y un 21,71 % de jóvenes.

El Catálogo de Economía Social de Canarias, elaborado por el Observatorio del Empleo de Canarias (Obecan), recoge un total de 3.780 entidades del sector, destacando las sociedades laborales (1.696), las asociaciones (1.170), las sociedades agrarias de transformación (304), las fundaciones (255) y las cooperativas (251). También se incluyen centros especiales de empleo (57), cofradías de pescadores (28) y empresas de inserción (19).