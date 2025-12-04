Los archipiélagos de la Macaronesia intercambian conocimientos en el ámbito de salud mental y adicciones

Las primeras Jornadas de Salud Mental y Adicciones de la Macaronesia - CEDIDO POR CONSEJERÍA DE SANIDAD DE CANARIAS

Más de 250 profesionales de los archipiélagos de Canarias, Cabo Verde, Madeira y a Azores participan desde este jueves en las primeras Jornadas de Salud Mental y Adicciones de la Macaronesia.

Según informa la Consejería de Sanidad, la cita tendrá lugar hasta este viernes y durante sus dos días de duración se llevarán a cabo cerca de 30 ponencias centradas en la atención, los programas de intervención y la complejidad de las adicciones.

En este sentido, la consejera regional del área, Esther Monzón, y el director regional de Prevenção e Combate às Dependências de Açores, Pedro Jorge Escórcio, han sido los encargados de inaugurar las jornadas bajo el lema 'Saberes que se cruzan en convergencia para el futuro'.

Además, en el acto inaugural también participaron el director general de Salud Mental y Adicciones del SCS, Fernando Gómez-Pamo, y el gerente del Hospital Doctor Negrín, Miguel Ángel Ponce.

Monzón destacó la importancia de la cooperación entre los archipiélagos que componen la Macaronesia y el intercambio de conocimiento en el ámbito de la Salud Mental por el impacto que tiene en la población y en los sistemas sanitarios.

En este sentido, cifró en 335.000 las consultas atendidas en 2024 sólo en el ámbito de la salud mental, al tiempo que resaltó que en estos dos años se ha puesto en marcha más de diez dispositivos asistenciales específicos relacionados con la salud mental, algunos de los cuales serán objeto de debate en estas jornadas.

La consejera especificó también que "en estos dos años, hemos puesto en marcha once nuevos recursos para la salud mental en Gran Canaria, Tenerife, La Palma y Lanzarote".

"Además, se han incorporado psicólogos clínicos a los centros de salud, aportando excelencia en el abordaje de la salud mental desde la Atención Primaria", añadió.