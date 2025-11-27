El archivo de la Transición Democrática en Canarias de la Universidad de La Laguna (Tenerife) suma 14 nuevas donaciones

Archivo - El archivo de la Transición Democrática en Canarias de la ULL suma 14 nuevas donaciones - UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Laguna ha formalizado recientemente la aceptación de nuevas donaciones al Archivo de la Transición Democrática en Canarias que custodia el Servicio de Biblioteca. En esta ocasión, se han firmado catorce actas-contratos, que junto con las realizadas anteriormente suman un total de 52 donaciones, según ha informado este jueves la institución académica en una nota de prensa.

El rector de la institución, Francisco García, junto con la bibliotecaria del proyecto, Francisca Rivero, ha insistido en la importancia de reforzar este fondo bibliográfico, como apoyo además a la investigación histórica de este periodo, ya que "es necesario fortalecer" la memoria democrática en unos tiempos en los que "se ponen en cuestión sus fundamentos", con ciertos sectores de la población reclamando una vuelta "al pasado autoritario y carente de auténticas libertades" que representó la dictadura franquista.

Entre las donaciones rubricadas destacan especialmente el archivo y la biblioteca de Hermógenes (Hupalupa) Afonso de la Cruz, investigador autodidacta con muchos estudios comparativos sobre las poblaciones amazigh, constituyéndose en un activista político y referente en la investigación y estudio de la cultura, la historia y la antropología de Canarias, al que se debe, entre otras cosas, la puesta en valor de los nombres aborígenes.

También destaca el archivo y la biblioteca de Álvaro Morera Felipe, exponente de una generación que coprotagoniza la llamada primavera guanche en la década de los 80, quien quiso que su legado fuera donado a la Universidad de La Laguna. Y, en tercer lugar, el de la Asociación Juvenil Tauro, que desplegó su actividad en La Orotava durante los años 1973 y 1978, con iniciativas a veces con un gran sentido lúdico y otras más sociales.

Junto a estos tres archivos más voluminosos, se rubricaron las actas de donación de colecciones como la de fotografías del periodista y dramaturgo Cirilo Leal Mújica, entre las que destacan las relativas a un encierro estudiantil en 1976 para que se creara en La Laguna el segundo ciclo de especialidades en Filosofía, Psicología y Pedagogía.

Se aceptó también la colección de Clara Cacho, hija del sindicalista Santiago Cacho, comprometido política y socialmente en el tardofranquismo y la transición con la Federación Canaria de Sindicatos Unitarios (FCSU), Sindicato Obrero Canario (SOC) e Intersindical Canaria con videos VHS, álbumes de fotos y documentos textuales relacionados con la actividad sindical de su padre.

OTROS MATERIALES

Asimismo, se firmó la donación de materiales sonoros del periodista Zenaido Hernández Cabrera, consistente en documentación referida al acto en el que se entrega a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife el Monumento al Caudillo en 1966 o en que tomó posesión de su cargo el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Ernesto Rumeu de Armas, en 1972, además de un centenar de casetes sobre las más diversas cuestiones.

Además, varias donaciones con materiales diversos (textuales, gráficos e, incluso, sonoros) de mujeres feministas como Ana Hardisson Rumeu, Mª Eugenia Monzón Perdomo y Adela Estupiñán Hernández, que complementan la amplia documentación del archivo de la Coordinadora Feminista de Tenerife, se suman también a este archivo.

Por otra parte, se firmó la cesión de un conjunto importante de materiales gráficos (carteles, pegatinas) que llegaron a la universidad a través de donaciones como la de María Fernanda (Nanda) Donate González, José Antonio Luis Valdés (José 'el Sueco') e Ignacio Moreno Alberto. Y por último, el joven estudiante Jesús Igor Jiménez Ramos donó varias colecciones de periódicos del Sindicato Español Universitario (SEU) de la década de los 50, mientras Manuel Gálvez Julián hizo llegar desde la Península ejemplares de algunas publicaciones canarias de principios de los 80.