Arias Cañete avisa del impacto que tendrá el calentamiento global en la inmigración que recibirá la UE

Publicado 21/03/2019 13:49:19 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, ha avisado del impacto que tendrá el cambio climático en la futura inmigración que recibirá la Unión Europea, puesto que, dijo, si el calentamiento global se sitúa dos grados por encima de los datos preindustriales "los impactos en el África subsahariana pueden ser espectaculares".

Así lo ha puesto este jueves de manifiesto durante el Diálogo Ciudadano (#EUdialogues) que ha tenido lugar en Las Palmas de Gran Canaria junto al presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

"El cambio climático es el reto más trascendental para este siglo porque los impactos en la biodiversidad y en los sistemas climáticos pueden ser terribles y tener impacto en la inmigración", afirmó Arias Cañete.

De esta manera, insistió en que la inmigración va a estar muy vinculada al cambio climático y que ya no se estarían hablando de 1,5 millones de inmigrantes, sino de magnitudes "muy distintas".

Por lo tanto, hizo especial hincapié en que hay que hacer políticas "inteligentes" que combinen acciones en el área del cambio climático y en el área de inmigración. "El cambio climático nos obliga a una transición energética y a trabajar en la adaptación para evitar que se produzca. Las dificultades requieren acciones que las próximas generaciones deben continuar", comentó.

"HAY QUE DESARROLLAR ECONÓMICAMENTE A ÁFRICA"

Para el comisario, las políticas de la UE tienen que ser consistentes si se quiere frenar el calentamiento global y prepararse para los fenómenos migratorios, entendiendo que hay que trabajar en cómo se entra en la Unión y en cómo se mejoran los acuerdos de admisión.

"Cuando entran inmigrantes entran en la UE, no en un país en particular --aseguró--. Hay que desarrollar económicamente el continente africano de una manera inteligente para crear oportunidades de trabajo".

Arias Cañete declaró que habrá que tener migraciones ordenadas con cuotas establecidas y que los inmigrantes sepan dónde hay oportunidades de trabajo. "Y eso es que lo que la Comisión Europea está haciendo, lanzar políticas inteligentes", matizó.

LIDERAZGO DE LA UE EN TRANSICIÓN ENERGÉTICA

De igual modo, resaltó la posición de "liderazgo" de la UE en materia de transición energética porque Europa tiene los objetivos de reducción de misiones más ambiciosos del mundo, ya tiene aprobada toda la legislación necesaria para cumplir con los objetivos en 2030 y tiene una "enorme solidaridad" con los países en vías de desarrollo.

"Eso --prosiguió-- nos coloca en una posición muy clara de liderazgo, aunque es verdad que solo representamos el 9% de las emisiones globales. Si el resto no hace nada... tenemos que ir todos en la buena dirección".

Respecto a Estados Unidos, diferenció lo que está haciendo el Gobierno al amenazar con salirse del Acuerdo de País de lo que están haciendo sus grandes multinacionales y sus alcaldes, que "siguen apostando" por ir en la misma dirección que Europa.

CLAVIJO: CANARIAS PUEDE SER MUY VULNERABLE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, indicó que las islas pueden ser muy vulnerables al cambio climático y que puede haber afecciones al turismo.

Asimismo, comentó que Canarias ha hecho un esfuerzo sobre energías renovables que pasa por usar los recursos de manera más inteligente y con respeto al medio ambiente, recordando que la principal emisión de gases viene derivada del transporte y que el archipiélago tiene sistemas energéticos aislados. "Eso influye mucho", expuso.

"Es un reto mundial porque obviamente si Europa hace su tarea pero otros países no... Es un mundo globalizado y tendrá efectos que, en algunos casos, serán irreversibles. Si no ganamos este reto lo perdemos todo. Ahora no están cundiendo buenos ejemplos porque la política de EEUU no es muy optimista. Tenemos que aprender a hacer las cosas bien y a no cometer los mismos errores", concluyó.