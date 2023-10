Armas avisa de que "El Hierro no puede más" con el repunte de migrantes en la isla

VALVERDE (EL HIERRO), 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, ha advertido este miércoles de que "El Hierro no puede más con el drama de la inmigración", algo que "sobrepasa" y "supera" a la isla sin que se vea "un atisbo de soluciones efectivas, porque los recursos siguen siendo escasos y la fuerza del dispositivo empieza a desfallecer por mucha voluntad que se ponga".

Según Alpidio Armas, este martes se produjo la entrada récord de inmigrantes, "concretamente 688 en un solo día para una población que apenas sobrepasa los 10.000 residentes, nuestra capacidad también está desbordada respecto a los recintos de acogida temporal, más de 300 en el antiguo monasterio y casi 380 en San Andrés, y el problema no solo estriba en la atención sino en la derivación de los mayores a Tenerife, puesto que, con independencia de que se han establecido puntualmente otros cauces, lo habitual es que se haga en la única línea regular que opera con Tenerife diariamente, por lo que hoy, y si no se establecen alternativas, no podrán salir todos los inmigrantes, en el mejor de los casos menos de la mitad".

En su opinión, "este incremento de inmigrantes mayores tiene también su réplica en los menores extranjeros no acompañados, que a fecha de hoy son de 243, y los recintos ya están también superados en capacidad y en atención".

El presidente herreño puntualiza en una nota que aún no saben si se van a producir derivaciones a otros centros de menores de Canarias.

Por ello vuelve a demandar a la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias "que se aplique la misma demanda que le hace al Gobierno de España, la agilización en las derivaciones en este caso de los menores no acompañados, a los cuales se les está dando atención en unas condiciones muy mejorables, y desatendiendo otras como la integración y la escolarización por excederse el límite de lo realmente admisible y compatible con las proporciones de esta isla".

Así, exige con "contundencia" tanto a la administración central como al Gobierno de Canarias que tomen "medidas urgentes y extraordinarias para un drama humanitario que crece día a día, sin vérsele un final, y para el cual no se atisban soluciones definitivas sino continuos parches, sin tener en cuenta que la presión migratoria afecta primeramente a un dispositivo insuficiente y agotado, y también a los servicios básicos de la ciudadanía herreña que también se encuentran al límite, como es el caso de la sanidad".

De hecho, indica que la administración del Cabildo está "prácticamente paralizada y en exclusiva para solucionar con buena voluntad el fenómeno migratorio", una competencia que no es de la corporación insular y que asumen por "compromiso social".

No obstante, dice que precisan "ahora más que nunca una implicación más decidida de las administraciones tanto en mayores como en menores.