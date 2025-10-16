Arranca en Santa Cruz de Tenerife el primer congreso internacional orientado a la profesionalización del Carnaval

Durante dos días, el TEA reunirá a más de 180 profesionales vinculados al sector

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tenerife se ha convertido este jueves en el epicentro de la innovación y el estudio del Carnaval al acoger y liderar el Primer Congreso Internacional de Profesionalización de esta industria creativa.

Se trata de un encuentro que durante, dos días, reúne en el TEA Tenerife Espacio de las Artes a más de 180 profesionales vinculados al mundo del Carnaval con el objetivo de analizar el potencial de esta fiesta como fuente de empleo, motor económico y desarrollo local, según ha informado en una nota el Cabildo.

Organizado por el Cabildo de Tenerife y la Asociación de Diseñadores y Artesanos del Carnaval de la isla, en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Cruz, el Gobierno de Canarias y la Empresa Insular de Artesanía, el foro cuenta con las intervenciones de hasta 35 ponentes nacionales e internacionales.

Entre ellos destacan representantes de los carnavales más emblemáticos del mundo, como Río de Janeiro (Brasil); Venecia (Italia); Barranquilla (Colombia); Mindelo (Cabo Verde); Murcia (España); Düsseldorf (Alemania); Venecia (Italia); Montevideo (Uruguay); Las Palmas de Gran Canaria (España) y Tenerife (España).

"El Carnaval va mucho más allá de los días de fiesta. Es todo un movimiento cultural, social, económico, de desarrollo, que involucra a numerosos colectivos y que genera una industria con identidad, porque la construyen los tinerfeños y las tinerfeñas que trabajan durante todo el año para consolidar nuestro Carnaval como un referente mundial", ha señalado la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila.

Con este foro, agregó la presidenta, se busca poner en valor la labor de las profesiones y los oficios que hacen posible esta fiesta, y que fuera de las fechas del Carnaval se hable del Carnaval y de lo que supone para la economía y la identidad de la isla de Tenerife.

"Se trata de una excelente oportunidad para intercambiar experiencias y compartir con ponentes de diferentes partes del mundo herramientas que permitan el crecimiento y la innovación dentro de esta industria creativa", ha concluido la presidenta insular en una nota.

El presidente de la Asociación de Diseñadores y Artesanos, Santi Castro, ha agradecido el respaldo que ha demostrado el Cabildo a los profesionales del Carnaval, para avanzar en la calidad, la formación y la innovación del empleo dentro del sector. Ha subrayado el compromiso de seguir trabajando para hacer del Carnaval un motor de empleo con identidad y sobre todo con futuro, dando visibilidad al talento joven que hay en Tenerife".

"El Carnaval forma parte de nuestra identidad y además es cultura, diversión, talento y por supuesto economía. Tenemos profesionales que le dedican mucho tiempo a esta industria y tienen un talento que debemos aprovechar y compartir en este Congreso con otros Carnavales del mundo para sacar conclusiones que nos ayuden a mejorar y a generar más economía y mejores empleos", según el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez.

CHARLAS Y MESAS DE DEBATE

A través de diferentes charlas y mesas de debate, el foro aborda el Carnaval no solo desde el ámbito cultural, sino también como un sector clave en el desarrollo de la economía y el empleo. Atiende, además, los múltiples retos que enfrenta el Carnaval contemporáneo: desde la protección del patrimonio cultural inmaterial hasta la exploración de nuevas profesiones, vías de emprendimiento, la sostenibilidad o la innovación en la gestión de recursos. Ponencias que podrá seguir el público general a través de la retransmisión por streaming.

De esta forma, se promueve a través de este encuentro un espacio de diálogo en el que intercambiar experiencias y compartir herramientas que permitan avanzar en la profesionalización del Carnaval de Tenerife y que ayuden a fortalecer esta tradición en el ámbito internacional.

La celebración de este encuentro se enmarca en el conjunto de actuaciones que ha promovido el Cabildo para dignificar, visibilizar y mejorar la formación de los profesionales del Carnaval de Tenerife, con el objetivo de proteger el patrimonio cultural inmaterial de la isla.

En esta línea, se llevará a cabo en noviembre un curso de soldadura básica para diseñadores del Carnaval, en colaboración con la Federación de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (Femete). También ha creado un carné para acreditar de manera oficial a los artesanos y artesanas de esta industria.