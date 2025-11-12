Arrecife (Lanzarote) suspende las actividades al aire libre en las instalaciones municipales ante la alerta por viento

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, ha decretado la suspensión de actividades al aire libre ante el Fenómeno Meteorológico Adverso que se espera - AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE (LANZAROTE)

ARRECIFE (LANZAROTE), 12 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Arrecife (Lanzarote), Yonathan de León, ha informado de que va a firmar este miércoles la suspensión de las actividades al aire libre en las instalaciones municipales ante la alerta por fuertes viento.

Tras la reunión de coordinación celebrada este miércoles con todos los responsables de áreas del Ayuntamiento de Arrecife para chequear el seguimiento preventivo de las indicaciones reflejadas en el Plan de Emergencias Municipal de Arrecife, activado desde este martes, y tras subir la AEMET y la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias la alerta a nivel naranja (riesgos) por lluvias, vientos, oleaje y tormentas que puedan afectar a la isla de Lanzarote se ha decidido suspender las actividades al aire libre hasta el paso de la borrasca.

La reunión del PEMU, liderada por el alcalde, ha contado también con la presencia del concejal de Seguridad y Emergencias, Kevin Cortés; el de Movilidad y Transportes, Mario González Altube, y la de Playas y Medio Ambiente, Davinia Déniz, entre otros, además del subcomisario jefe de la Policía Local de Arrecife, José Antonio Lasso Tabares, y el coordinador técnico del PEMU, el oficial de Policía Marcos Antonio Galindo, según ha informado el Ayuntamiento de Arrecife en nota de prensa.

La Concejalía de Obras Públicas ha estado realizado trabajos previos, con la ayuda de operarios y maquinaria municipal, para encauzar los barrancos al norte del barrio de Argana Alta, que arrastran las aguas en periodos de fuertes lluvias por las laderas de Montaña Mina, Maneje y Zonzomas, que "son las que originan las inundaciones por lluvias en el centro de la ciudad de Arrecife, al estar al nivel del mar y nacida como ciudad junto a la marea".

Señalan que la capital de Lanzarote, por su ubicación orográfica, se convierte en la "desembocadura natural" de esos barrancos, cuyos riesgos están tipificados en las zonas sensibles del PEMU.