Arriaga se alegra de la vuelta de Lazcano a Cs y desconoce por qué Zambudio sigue al margen

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Carreteras y Movilidad del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga (Cs), ha mostrado este jueves su satisfacción por la reincorporación al partido de Juan Ramón Lazcano, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

"Me alegro de que se reincorpore", ha indicado a los periodistas, admitiendo que no sabe por qué su compañera, la primera teniente de alcaldesa, Matilde Zambudio, no ha sido admitida. "No sé el proceso, es un tema que llevan con el partido y no sé en qué lo habrán basado", ha agregado.

Cs comunicó este martes la reincorporación de Lazcano tras un periodo de acercamiento de posturas en el que se aceptan las disculpas del concejal por su papel en las negociaciones para alcanzar un pacto de gobierno con el PSOE en la capital y "reconocer ambas partes" que podrían haberse hecho las cosas de diferente manera.