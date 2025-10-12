Asaga reduce a "cuatro pinceladas" sin impacto en Canarias la flexibilización agrícola del Parlamento Europeo

Archivo - Parcela de papas regadas con agua salinizada en el norte de Tenerife - Asaga - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Asaga Canarias, Theo Hernando, reduce a "cuatro pinceladas" sin impacto en el archipiélago el acuerdo del Parlamento Europeo que reclama más flexibilidad y apoyo a los agricultores para que cumplan las normas vigentes de la política agrícola común (PAC).

En declaraciones a Europa Press ha detallado que no son medidas "determinantes" --reducir duplicidades y cambios en el régimen de ayudas por desastres naturales-- y no ahondan en los "problemas reales" de los productores europeos.

En ese sentido ha incidido en que en Canarias hay "muchísimos problemas antes" que las "cuatro cosas" que ha aprobado ahora la Eurocámara, especialmente cuando en 2028 entra en vigor el nuevo periodo de la PAC.

"En estos dos años entre que aprueban o no aprueben esas cosas y se ejecutan va a pasar un año y aunque es bueno como primer paso es muy vago y por encima", ha detallado, subrayando que los eurodiputados deben "entrar en profundidad en las cosas que de verdad importan en el programa".

Hernando ha lamentando que la UE se va a "cargar prácticamente" la PAC como se ha conocido hasta el momento y aunque esas "cuatro cositas" ayudan a "simplificar" la burocracia "llegan muy tarde y son muy vagas y muy superficiales".

De hecho, ha alertado de que en menos de diez años Canarias puede quedarse sin productores en el sector primario si sigue "este ritmo" y no agiliza la resolución de problemas. "Apaga y vámonos", ha resumido.

En cuanto a las ayudas por desastres naturales ha comentado que en España está "muy consolidado" el asunto de los seguros agrarios, también en Canarias, gracias a beneficios fiscales, por lo que no es un asunto muy relevante para las islas, donde la incidencia más habitual es el viento.