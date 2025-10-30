Asamblea7islas exige modificar la normativa de contratación del SCS porque "esclaviza" a los trabajadores

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Asamblea7islas ha remitido un escrito a la Consejería de Sanidad para exigir "la modificación urgente de la nefasta normativa de contratación, que esclaviza a los trabajadores sanitarios y no sanitarios que la componen, al tener que estar pendiente durante todo el día a una llamada de móvil porque si no contesta pierdes el contrato y encima te sancionan, además de contener sanciones abusivas que puede llegar a excluirte de la lista de contratación".

Por ello, el colectivo ha presentado un "protocolo integral" para la gestión de las listas de contratación del SCS con el fin de "optimizar la comunicación, la transparencia y reducir las renuncias a los contratos mediante sanciones justas y medidas incentivadoras".

En ese sentido entiende que se pretende fortalecer la relación contractual entre los servicios de contratación de las gerencias y los trabajadores que componen las distintas listas de contratación del personal sanitario y no sanitario.

"Exigimos implantar este protocolo que busca establecer un equilibrio entre la necesidad de garantizar la disponibilidad de profesionales y el respeto por los derechos y condiciones de los trabajadores temporales", comenta en una nota.