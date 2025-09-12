Ashotel cree que sería "más adecuado" que la prohibición de fumar en terrazas estuviera "en manos" del empresario

Archivo - Una persona fuma en una terraza - María José López - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel) ha considerado que sería "más adecuado" que la prohibición de fumar en terrazas, como recoge el anteproyecto de Ley del Tabaco, estuviera "en manos" del empresario.

Ashotel indica a Europa Press que la propuesta del Gobierno de España en este sentido debe valorarse tanto desde la protección de la salud pública como del "respeto a la libertad" de gestión empresarial, por lo que considera que lo "más adecuado" es que esta cuestión quede "en manos de cada establecimiento", ya que son los empresarios "quienes mejor" conocen las características de sus locales, el perfil de su clientela y las posibilidades de tener espacios donde convivan fumadores y no fumadores sin que "unos perjudiquen a los otros".

De este modo, entiende que "imponer una prohibición general", podría resultar "excesivamente rígida" porque "no todas" las terrazas tienen las mismas dimensiones ni condiciones de ventilación, por lo que defiende que se permita que cada empresa decida, lo que además considera que fomentaría la "corresponsabilidad y la flexibilidad".

Y a ello se sumaría que se garantiza un "espacio suficiente y cómodo" para las personas no fumadoras, protegiendo de esta forma la salud al tiempo que "se respeta la autonomía empresarial y la libertad de elección del consumidor", que puede optar por locales que permitan o no fumar.

Finalmente desde Ashotel se subraya que, si bien "no se opone" a los objetivos de salud pública, sí que defiende un "equilibrio más realista y adaptable" a la diversidad de los establecimientos hosteleros.