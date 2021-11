Ashotel pide más inversión pública y apunta a la sostenibilidad, digitalización y conectividad como desafíos inmediatos

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) ha pedido más inversión pública después de los esfuerzos que han realizado los establecimientos alojativos para renovarse durante los meses de la pandemia, al tiempo que ha defendido la resiliencia de un sector que apunta a la sostenibilidad, la digitalización y la conectividad como desafíos inmediatos

En el IX Encuentro con Medios Ashotel, el presidente de la patronal turística, Jorge Marichal, explicó que desde la Asociación se sigue trabajando en el despliegue de la estrategia de sostenibilidad y digitalización de cara a 2030, dos áreas que ejercen de palancas de innovación y competitividad para avanzar hacia un turismo más responsable y limpio, con menor huella de carbono.

En este sentido, recordó que este año se ha puesto en marcha el Observatorio de Competitividad Turística y Desarrollo Sostenible de Ashotel, el comienzo de la apuesta de la patronal por la gestión basada en datos: "Queremos medir la sostenibilidad, la digitalización, los consumos, y ofrecer soluciones a las empresas", dijo.

En relación a ese eje de la sostenibilidad, comentó la eficiencia y transición energética. "Uno de los mayores desafíos del sector ahora mismo es contener la subida de los costes energéticos, que se han disparado entre un 20% y un 35%", informó Marichal, quien apostó por realizar esfuerzos desde el sector en ahorro y eficiencia energética, así como invertir en autoconsumo con renovables en los propios establecimientos para independizarse al máximo de un "mercado disparatado".

Avanzó que se siguen dando pasos en el proyecto de generación colectiva de autoconsumo con energía fotovoltaica a gran escala "como proyecto que nos permitirá la reducción de la huella de carbono del sector". "Podríamos ser primer destino turístico y solo pedimos celeridad en los trámites y la maraña burocrática es tremenda. O nos decidimos a apoyar a las industriales y empresas que quieran o esto va a ser una tortura para poder emprender negocios sostenibles y ayudar a ser un destino sostenible de primer nivel", advirtió.

En el campo de la digitalización, Ashotel trabaja en su Oficina Acelera pyme desde mitad de año, una convocatoria nacional a través del ente público Red.es. El gerente de Ashotel, Juan Pablo González, explicó que en esta ocasión este servicio gratuito tendrá una duración de dos años (hasta mayo de 2023), un tiempo en el que el reto será ayudar a pymes y autónomos de Canarias en este proceso, centrado principalmente en la cadena de valor del sector turístico.

Otra reflexión tuvo que ver con la capacidad de gestión pública de los fondos europeos Next Generation. Al respecto, Marichal mostró su preocupación: "Me da pánico ver cómo se van a gestionar los fondos europeos y pienso que o ponemos gran parte de ellos en manos de la gestión privada, mediante proyectos estructurantes, o los vamos a perder, porque no hay tiempo para poder invertir todo eso desde el ámbito público", afirmó el presidente de Ashotel, quien considera que la Administración pública "se está equivocando, así que les estoy pidiendo a todos los empresarios en CEHAT que preparen proyectos de interés, porque nos los van a pedir".

ERTE Y MOVILIDAD.

Durante el encuentro se abordó también la situación en la que se encuentran las plantillas de trabajadores de los establecimientos alojativos tras todos estos meses de efecto de la pandemia. De este modo, con un 95% de la planta alojativa asociada ya reabierta en Tenerife, apenas resta el 9% del personal de salir del ERTE en todos los alojamientos turísticos, asociados y no asociados, según datos de la Seguridad Social. Así, de los 21.957 trabajadores en ERTE a finales de abril de 2020 en la provincia tinerfeña, solo quedaban por salir 2.379 a finales de octubre. En el caso de Canarias, de los 54.036 profesionales en ERTE el 30 de abril de 2020, quedaban 5.307 a finales de este mes de octubre, un 8,3%.

Otros asuntos que se abordaron fueron los problemas de movilidad y los atascos diarios en las principales vías de Tenerife. "Esto genera una pérdida de competitividad del destino. Todas las soluciones se plantean a seis años vista. Estamos cansados de esperar, porque cuando llegue la situación será diferente. Las administraciones públicas deben ser valientes y no decirnos que la solución es esperar a que se acaben las obras. Ninguna solución antes de seis años, eso es imposible de soportar. No podemos seguir haciendo carreteras, tenemos que hacer grandes planes de movilidad", afirmó Marichal.

En esta misma línea, la vicepresidenta de Ashotel en la Zona Sur, Victoria López, incidió en que cuando un turista llega al sur de la Isla se encuentra un aeropuerto "más propio de un país en vías de desarrollo" y unas carreteras "absolutamente colapsadas", y criticó que mientras el sector ha aprovechado la pandemia para renovar sus establecimientos, las administraciones no han invertido en mejorar los espacios públicos en los municipios turísticos.

A todo ello sumó la dificultad que tienen los trabajadores del sector para vivir en el Sur de la Isla, debido al elevado precio de los alquileres. Por ello, hizo hincapié en la necesidad de que Titsa implante líneas específicas para los trabajadores, que se incentive el vehículo compartido y, en definitiva, que se hagan "las inversiones que se tienen que hacer" para ser un destino competitivo global.

Por su parte, el vicepresidente de Ashotel en la Zona Norte, Enrique Talg, destacó el dinamismo que están viviendo municipios como Puerto de la Cruz, gracias a la celebración de eventos culturales y festivales como Mueca, PhEST o Periplo. No obstante, pidió al Ayuntamiento que haga extensivo todo ese interés a otros ámbitos de la economía portuense e instó a trasladar al sector privado la previsión de grandes proyectos en la ciudad, como la playa Martiánez o el parque San Francisco, que siguen pendientes.

Sobre el turismo en el área metropolitana, el vicepresidente Gabriel Wolgeschaffen destacó que tanto Santa Cruz como La Laguna están viviendo una situación turística "relativamente buena" y se han visto beneficiados por factores como el cambio en la comercialización que ha sufrido la industria turística o la actividad de los cruceros. En su opinión, el principal reto es lograr el posicionamiento turístico del Área Metropolitana, pues de los casi 6 millones de turistas que visitan la Isla cada año, Santa Cruz y La Laguna sólo reciben un 3 por ciento, lo que supone unos 250.000 turistas. Por ello, animó al sector público a que contribuya a que el Área Metropolitana "se suba al tren del turismo".

LA GOMERA, EL HIERRO Y PERSPECTIVAS.

Respecto a las islas de La Gomera y El Hierro, Jorge Marichal expuso que la situación es buena. En el caso de El Hierro, con ocupaciones medias positivas y picos de lleno en puentes y eventos especiales, el problema reside en los escasos horarios del Aeropuerto. Marichal recordó que el último vuelo desde Tenerife Norte a la Isla es a las 16.45 horas. "Eso no es operativo comercialmente hablando", indicó. Mientras, La Gomera es también un destino que funciona bien. En ambas islas se ha instalado también la práctica del uso de las caravanas; sin embargo, el presidente de la patronal turística incidió en que éstas no cuentan con instalaciones adecuadas ni zonas de aparcamiento ni tampoco servicios fundamentales.

En cuanto a los principales mercados emisores, como el británico, el secretario de Ashotel, José Barreiro, resaltó que hay un "gran optimismo" y las ventas tanto para esta temporada de invierno como para el próximo verano son "excelentes". En cualquier caso, avisó de que todos los destinos del Mediterráneo han perdido los dos últimos veranos como consecuencia de la pandemia, por lo que va a haber una competencia "tremenda" frente a la que "tenemos que saber defendernos".