Una asociación cuestiona la retirada del título de Hijo Adoptivo de Candelaria a Francisco Franco

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel ha hecho público un comunicado en el que cuestiona una sentencia en la que se rechaza revisar un acuerdo plenario del Ayuntamiento de Candelaria en el que se retiró el título de Hijo Adoptivo de la Villa a Francisco Franco.

En su comunicado, la Asociación aclara que ha pedido la revisión de oficio del acuerdo plenario al considerar que, según la normativa vigente, se trata de un acuerdo nulo de pleno derecho al tener en sí mismo una finalidad imposible.

Señala la Asociación que los títulos honoríficos, concecidos en cualquier ayuntamiento o institución, son de carácter vitalicio, por lo tanto, al fallecer el distinguido, el título se extingue con su muerte, es decir, no puede serle retirado, puesto que no puede quitarse algo que no existe.

Precisan, también, que no piden que se restituya ni que se mantenga nada, puesto que, como entienden y por eso piden la revisión de oficio, para declarar la nulidad de un acuerdo plenario, que es un acto administrativo, que como explican en los párrafos anteriores es nulo de pleno derecho.

Según anuncian, "seguiremos trabajando y defendiendo que nuestro patrimonio y nuestro pasado no deben usarse para reescribir la historia sirviendo a intereses políticos, de la misma manera que no deben aprovecharse nuestros dirigentes de su posición de privilegio para tratar de cambiarla, adoptando resoluciones que no tienen validez ni utilidad, más allá de ser mera propaganda política".