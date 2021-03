Asociación Española de Vacunología ve "dudas" con el 'pasaporte sanitario' y pide un debate "en profundidad"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García, ha mostrado este viernes sus "dudas" con el 'pasaporte sanitario' que quiere impulsar la Unión Europea (UE) este verano y ha reclamado un debate "con profundidad y tranquilidad".

En un encuentro digital con medios de comunicación ha comentado que con el nivel de investigación actual, se sabe que la vacuna "no previene la infección" de tal manera que la persona vacunada "puede infectar" y transmitir la enfermedad, aparte de que las coberturas de vacunación aún son "muy bajas" y "hay mucha gente que no va a poder ser vacunada antes del verano".

Asimismo, desde el punto de vista jurídico ha tildado de "complicado" que un documento obligatorio para facilitar la movilidad "se fundamente en algo no obligatorio" como la vacuna, que es opcional. "¿Cómo se sostiene jurídicamente?", se ha preguntado, subrayando también qué se hace con las personas que tienen contraindicada la vacunación, las que "no quieren" ser vacunadas o los menores de 16 años, que no lo tienen indicado.

Asimismo, ha apuntado que "todo el mundo no tiene acceso a la vacuna" y hay países "que vacunan rápido y bien" porque han adquirido las vacunas más caras, la UE va más "lentamente" y otros "no tienen ni una sola dosis".

García ha comentado que en todo caso, el 'pasaporte sanitario' solo solucionaría "un porcentaje bajo" de la población y se plantea si en el fondo, lo que se quiere es limitar la movilidad "a ciudadanos de países ricos y pobres".

En esa línea, cree que "hay que tener un concepto de humanidad" a la hora de diseñar estas medidas aunque no oculta que "sería un revulsivo" para la economía y la actividad turística.