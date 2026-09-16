Asociación de Memoria Histórica ve "escandaloso" que se use dinero público para proteger el 'monumento a Franco'

Mercedes Pérez Schwartz, presidenta de la Asociación de Memoria Histórica de Tenerife - ASOCIACIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez Schwartz, lamenta las acciones del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, para interponer un contencioso administrativo contra el Gobierno de España para "frenar" la retirada del 'monumento a Franco' y ve "escandaloso" que se use dinero público.

"Resulta alarmante ver cómo el equipo de gobierno de Santa Cruz está asumiendo íntegramente la agenda ideológica y las propuestas de VOX para blindar un vestigio que vulnera de forma flagrante la legislación vigente de memoria democrática", afirma Pérez Schwartz en una nota.

La presidenta considera un "escándalo" que se destinen nuevamente recursos económicos del contribuyente a costear litigios judiciales "con el único fin de mantener en la vía pública un monumento diseñado originariamente para ensalzar el golpe de Estado militar de 1936 y la figura del dictador".

En esa línea entiende que se trata de un "nuevo desplante a las víctimas", recordando que mientras que "no han mostrado la menor sensibilidad en apoyar a quienes perdieron la salud, sus bienes o la vida a manos de la dictadura, ni siquiera colaborando con los homenajes que se han planteado, o ayudando a dar salida a propuestas como las de convertir Paso Alto o la Batería Militar del Barranco del Hierro en lugares de memoria, tampoco han previsto nada por los 90 años del asesinato del último alcalde republicano de la ciudad o los cincuenta de una de sus últimas víctimas mortales, el joven Bartolomé García Lorenzo, que se conmemora en apenas dos semanas, ni por acompañar la memoria de la víctimas del golpe, estando posicionados de forma radical en proteger la memoria de la dictadura".

Asimismo, la portavoz de la asociación recuerda que formaciones como Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) están contraviniendo con esta postura los principios que "ellos mismos respaldaron" en 2018 con la aprobación de la Ley de Memoria Histórica de Canarias.

En relación con el intento de la Gerencia de Urbanismo de catalogar la obra de Juan de Ávalos dentro del patrimonio protegido de la ciudad, la ARMHT señala que se trata de otra "maniobra promovida originalmente por la extrema derecha".

IMPUGNARÁ EL CATÁLOGO MUNICIPAL

La entidad ya presentó alegaciones en la fase de información pública del catálogo --donde inicialmente no figuraba el monumento-- y confirma que volverá a impugnar formalmente cualquier intento de protección patrimonial de la escultura.

La portavoz de la entidad afirma que van a acompañar este proceso y a buscar los medios necesarios para que "se deje de rendir homenaje público al dictador y Santa Cruz se ponga del lado de las víctimas de la dictadura".

Cree que detrás de este proceso está la esperanza de llegar hasta las Elecciones Generales y que "facilite" la conservación del 'Monumento a Franco', aunque entiende que la mayoría de la población chicharrera "apuesta por un modelo de respeto a las leyes y de defensa de la democracia, frente a quienes parecen ser cómplices de la dictadura".

La entidad reclama que la memoria de las víctimas "no siga siendo olvidada y ninguneada" por el consistorio capitalino y sostiene que con estas posiciones municipales, "tan escoradas a la derecha, los únicos que van a crecer en voto son los que menos creen en la democracia".

"Cientos de vecinos y vecinas de Santa Cruz sufrieron cárcel, persecución, exilio y muerte durante cuatro décadas de dictadura. Ignorar su memoria mientras se financia con dinero de todos la defensa del monumento al dictador no es solo una falta de sensibilidad, es una afrenta democrática", asevera Pérez Schwartz.