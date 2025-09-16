Astrid Pérez aboga por fortalecer el papel de la mujer empresaria en Canarias

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez (d), junto a la presidenta de ASEME - PARLAMENTO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, mantuvo este martes una reunión con representantes de la Asociación Española de Mujeres Empresarias de Canarias (ASEME Canarias), una entidad sin ánimo de lucro dedicada a promover el liderazgo y la participación de la mujer en el ámbito empresarial y directivo.

Durante el encuentro, celebrado en la sede de la Cámara autonómica, se abordó la importancia de consolidar el diálogo institucional para mejorar las oportunidades de las empresarias y emprendedoras canarias, así como para visibilizar su papel en la economía del archipiélago.

ASEME Canarias presentó a la presidenta del Parlamento su proyecto estratégico 'Red Conecta Canarias', una plataforma digital que tiene como objetivo superar las barreras geográficas, garantizando la conexión y colaboración entre empresarias de todas las islas, fomentar la digitalización, mediante programas de capacitación en herramientas tecnológicas e impulsar la economía local, promoviendo la cooperación y el comercio entre empresas lideradas por mujeres en Canarias.

La presidenta, Astrid Pérez, mostró su interés en conocer de primera mano la labor de la asociación y en explorar vías de colaboración que permitan fortalecer la igualdad de género en el tejido empresarial del archipiélago, recoge una nota de la Cámara.

El encuentro también sirvió para analizar retos clave como el acceso de las mujeres a recursos financieros, la necesidad de marcos normativos más favorables al emprendimiento femenino y el impulso de programas de apoyo y visibilidad para empresarias y directivas.