Astrid Pérez resalta el "papel inspirador" de INDISPAL en la inclusión de las personas con discapacidad

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, visitó este miércoles La Palma para conocer el trabajo de la Plataforma Palmera de Atención Integral a la Discapacidad (INDISPAL), una entidad de referencia insular por su defensa de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias.

Esta iniciativa se enmarca en las visitas que realiza la presidenta a entidades sociales bajo el lema 'Escuchar para Avanzar'.

Durante el encuentro, Pérez subrayó que "esta visita reafirma el compromiso del Parlamento para sensibilizar a la población y visibilizar el trabajo que hace esta asociación con la igualdad, la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad, reconociendo el papel inspirador que desempeñan en La Palma".

La presidenta, Omaira Álvarez Guerra, expuso a la presidenta de la Cámara la necesidad de seguir mejorando la calidad de vida de las personas con discapacidad, reforzar la prestación de servicios y condiciones laborales.

Fundada en 2002, INDISPAL agrupa actualmente a 11 entidades locales --entre ellas Niños Especiales de La Palma (NEP), que ostenta la presidencia, y Fundación Isonorte, en la vicepresidencia--.

Gracias a su labor, más de 5.500 personas se han beneficiado de sus proyectos y 112 han logrado su inserción en el mercado laboral, recoge una nota de la Cámara.

INDISPAL fue reconocida con la 'Medalla de Oro de Canarias' en 2011 y recientemente certificada con el Sello de Calidad ISO 900.

Astrid Pérez subrayó que "la labor de INDISPAL es ejemplo de colaboración social e innovación, no en vano, sus programas demuestran que la inclusión es un camino compartido, que mejora vidas y fortalece a toda la sociedad canaria".