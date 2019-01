La Autoridad Portuaria de Las Palmas participa en el salón náutico Boot Düsseldorf

Publicado 21/01/2019 10:48:32 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) participa desde este sábado, 19 de enero, y hasta el próximo domingo, 27 de enero, en la 50º edición de Boot Düsseldorf, uno de los salones náuticos "más importantes" de circuito mundial.

De este modo, la APLP ha iniciado su calendario de promoción comercial de 2019 en eventos de mayor representación y participación del sector portuario, náutico y marítimo mundial. Para este salón, la Autoridad asiste con la marca Las Palmas Ports, the Leader en el Mid Atlantic que estará presente durante los días de su celebración en tres de los stands que participarán en dicha Feria, el de Puertos del Estado; la Marina de Lanzarote y en el de la Atlantic Rally for Cruisers, ARC, según informó la Autoridad Portuaria en nota de prensa.

Además la Boot Düsseldorf servirá para que la delegación de los Puertos de Las Palmas, formada por miembros del equipo del Departamento de Comercial de la Autoridad Portuaria y del Muelle Deportivo, celebren encuentros de trabajo, algunos ya cerrados, con empresas del sector náutico deportivo.

Asimismo participarán de las distintas actividades programadas durante esta semana por la organización que este año tendrán un contenido "más relevante" debido a la celebración de los 50 años de celebración de esta cita.

Boot Düsseldorf se ha consolidado en el calendario mundial de eventos náuticos como uno de los más destacados con una elevada participación de más de 250.000 asistentes. Está dirigido potencialmente al sector náutico, constructores de embarcaciones; de tecnología y deportes náuticos, este salón dispondrá de amplios pabellones para los expositores y una variada oferta de actividades y demostraciones relacionadas con deportes como el buceo, piragüismo, surf, kayak, esquí acuático o vela.

Los Puertos de Las Palmas arrancan así su calendario de promoción de 2019 con la marca comercial Las Palmas Ports, the Leader in the Mid Atlanctic.