El Ayuntamiento de Arona (Tenerife) decreta dos días de luto por el asesinato de un niño a manos de su padre

Minuto de silencio en Arona por el asesinato de un niño a manos de su padre - AYUNTAMIENTO DE ARONA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Arona ha decretado dos días de luto oficial en el municipio como muestra de dolor, respeto y solidaridad tras el asesinato de un niño a manos de su padre, que fue abatido por la Guardia Civil, un suceso que además dejó a la madre herida de gravedad y un agente del instituto armado herido.

Durante este periodo, las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta en señal de duelo, señala el Ayuntamiento en una nota.

A las 12.00 horas se guardó un minuto de silencio en la Plaza del Ayuntamiento como gesto de acompañamiento a la familia y personas cercanas.

Según la información facilitada por la Policía Local de Arona, los hechos se produjeron en torno a la 01.04 horas tras recibirse un aviso de urgencia desde la sala de coordinación 092 por una posible agresión grave en una vivienda del barrio de Cabo Blanco.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil, así como recursos sanitarios y de emergencias.

La Guardia Civil, a través de la Policía Judicial, se ha hecho cargo de la investigación para el total esclarecimiento de lo ocurrido.

El Ayuntamiento reconoce la rápida intervención, la profesionalidad y la coordinación de los efectivos de la Policía Local, Guardia Civil, personal sanitario y servicios de emergencia que actuaron en una situación de extrema gravedad.

Desde el consistorio se trasladan las más sinceras condolencias a los familiares del menor y se reitera el compromiso firme de la institución con la protección de la infancia y la convivencia pacífica en el municipio.