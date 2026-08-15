El Ayuntamiento de Candelaria (Tenerife) defiende establecer dos peregrinaciones anuales a la Patrona de Canarias

Eucaristía con motivo del día grande de la Patrona de Canarias, la Virgen de Candelaria (Tenerife) - AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Candelaria, en Tenerife, impulsará dos peregrinaciones anuales con motivo del día grande de la Patrona de Canarias, que se celebra cada 15 de agosto, con el objetivo de facilitar el trascurso de las mismas por senderos y pistas forestales, ya que las altas temperaturas dificultan cada año su realización en agosto.

Así lo ha avanzado este sábado su alcaldesa, Mari Brito, en una nota, donde detalla que el consistorio ya "desea comenzar a hablar con los Padres Dominicos", sobre esta posibilidad, así como también lo hará a lo largo de los próximos meses con el resto de entidades para impulsar, asimismo, una peregrinación en agosto y otra en febrero.

Brito considera que en el mes de febrero el tiempo está "más fresco" y permite a los peregrinos, de forma especial a los habitantes del norte de la isla, hacer su camino hacia Candelaria por los senderos forestales, alternativa impedida en ocasiones en agosto ante la alerta por riesgo de incendio forestal y altas temperaturas.

"Queremos trabajar para que se pueda hacer y que todo el mundo llegue y vea a la Patrona", ha señalado.