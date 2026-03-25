El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acude a los tribunales para que el Cabildo gestione la depuradora

Archivo - José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife - AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado autorizar a la asesoría jurídica municipal la interposición de un recurso contencioso administrativo contra el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF), dependiente del Cabildo, por no asumir la gestión de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Buenos Aires, localizada en Cabo Llanos.

El Ayuntamiento considera que esta infraestructura tiene carácter comarcal, ya que presta servicio no solo a Santa Cruz, sino también a La Laguna y El Rosario, cuyos vertidos superan el 50% del caudal tratado.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, declara en una nota que llevan tiempo esperando a que el Cabildo asumiera la gestión de esta infraestructura "claramente supramunicipal, y no es justo que el municipio tenga que asumir en solitario la responsabilidad de su funcionamiento y mantenimiento".

Por su parte, el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, señala que no van a seguir permitiendo que el Ayuntamiento "asuma en solitario" la gestión de una instalación que da servicio a varios municipios.

"La competencia debe recaer en el Cabildo conforme a la normativa vigente", indica.

Asimismo, Carlos Tarife lamenta "la falta de capacidad de diálogo" por parte del organismo insular y critica que su postura sea "ponerse de perfil" ante una responsabilidad que considera clara.

"Vamos a defender por todas las vías, también la judicial, los intereses de los chicharreros, porque hablamos de una infraestructura clave y de un reparto justo de las responsabilidades públicas", comenta.