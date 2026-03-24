El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife da luz verde a la recuperación de la Unipol

La concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Gladys de León, y el alcalde, José Manuel Bermúdez, junto a agentes de la Policía Local - AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha dictado una instrucción en la que ordena dar, de forma inmediata, continuidad al despliegue de la Unidad de Intervención Policial de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife (UNIPOL), con el fin de que esté operativa antes de la finalización de este año.

Esta decisión se toma con el objetivo de "reforzar la seguridad en los barrios de la capital", apunta el alcalde.

Bermúdez recuerda en una nota que la creación de la Unipol en 2004 fue el resultado de solventar una necesidad ante la carencia de recursos policiales del Estado en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, y visto el desarrollo económico y social experimentado en la ciudad, y en atención a las demandas de seguridad de los vecinos y vecinas así como de los visitantes, "hoy tal escenario vuelve a hacerse patente ante la falta de recursos humanos y materiales suficientes por parte de las administraciones con competencia en el ámbito de la seguridad ciudadana en nuestro territorio".

"Son muchos los vecinos y vecinas que se han dirigido a este Ayuntamiento solicitando una mayor presencia policial ante el incremento de determinados delitos, un motivo más que suficiente para tomar en consideración el refuerzo de la seguridad en los barrios con la vuelta de esta unidad a las calles de nuestro municipio", añade el alcalde.

Por ello comenta que no puede "permanecer indiferente", razón por la cual se decide recuperar esta unidad "que cuenta con un bagaje de servicios que han sido referente a nivel nacional", aparte de que los motivos que llevaron a la suspensión de su despliegue han sido "removidos".

En este contexto el alcalde ha dictado la orden con el objetivo de que se arbitren cuantas medidas fueren necesarias para dotar a la unidad de personal, material y vehículos.

Asimismo se establece que la puesta operativa de la Unipol, en cuanto al ámbito de la seguridad ciudadana se refiere, se realizará en colaboración y coordinación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de esta Comunidad Autónoma.

La concejal de Seguridad, Gladis de León, apunta que llevan tiempo trabajando para propiciar las condiciones necesarias para la vuelta de la Unipol y ahora se da el "impulso definitivo" para avanzar a su recuperación antes de que finalice el año.

"La Unipol viene a reforzar la presencia de la Policía Local en los barrios del nuestro municipio con el objetivo no solo de atajar la comisión de delitos sino también de incrementar la sensación de seguridad entre la ciudadanía", comenta.