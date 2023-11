El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife explorará todas las vías judiciales posibles para "tumbar" la Ley de Amnistía

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha firmado hoy miércoles una instrucción para que, con carácter inmediato, los servicios jurídicos del Ayuntamiento exploren cualquier vía judicial posible al alcance para "tumbar" la Ley de Amnistía y evitar que se tramite o se aplique por considerarla ilegal.

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa en la que ha querido recordar que el pasado 29 de septiembre el pleno del Ayuntamiento aprobó una moción en contra de la Ley de Amnistía que fue apoyada por todos los grupos políticos de la Corporación, excepto por el Partido Socialista.

En su intervención, José Manuel Bermúdez ha indicado que esta moción no solo recoge el sentir de la mayoría representada en el Ayuntamiento, sino también de una gran parte de la ciudadanía (magistrados, notarios, jueces, abogados, colegios profesionales, colectivos sociales y económicos) que públicamente ha manifestado su rechazo "absoluto" a esta proposición de ley orgánica que finalmente fue registrada por el PSOE el pasado lunes sin que todavía haya Gobierno.

"Es mi obligación procurar el cumplimiento de las mociones aprobadas por el pleno y hacerlas valer en las instancias que correspondan y, sobre todo, es mi deber como alcalde actuar en la defensa del bien común, de la ciudadanía a la que me debo, de la Constitución que juré y de los principios democráticos que la inspiran", remarcó Bermúdez.

El alcalde nacionalista ha sostenido que esta ley "atenta contra el Estado de derecho" y, si bien se opone "radicalmente" a la judicialización de la política, sí dejó claro que defiende la separación de poderes y la igualdad entre los ciudadanos del Estado español".

Considera, además, que la aplicación de la Ley de Amnistía va en contra del Estado de derecho porque "pretende construir un relato y destruir una realidad: que hubo un juicio, una sentencia y unos condenados, lo cual se pretende revertir desde el Poder Ejecutivo inmiscuyéndose en la Justicia".

Bermúdez admitió que seguramente no será el único alcalde que se ha manifestado en contra de la amnistía ni el primer Ayuntamiento que haya aprobado una moción en este sentido, pero sí cree que es el primero en ir "más allá" al proponer la búsqueda de todos los instrumentos legales que el Ayuntamiento pueda ejercitar para hacer frente a "este atentando contra el Estado de derecho" porque, según dijo, "no me voy a quedar de brazos cruzados ante esta situación".

Dicho esto, también ha querido hacer un llamamiento expreso a todos los alcaldes de Canarias y del resto del Estado español, especialmente de las grandes ciudades, para que actúen de igual manera, pues, en su opinión, "es posible que esta denuncia individual se pueda realizar de manera colectiva también desde lo jurídico y, de esta manera, hacer valer los principios constitucionales y democráticos que defendemos y que nos rigen".

José Manuel Bermúdez hizo hincapié en que ha jurado la Constitución y que su obligación como alcalde es, si hay una ley que vulnera los principios de la democracia y de la Constitución vigente, "oponerme con todos los instrumentos legales que la ley me da". En este sentido, reiteró que serán los servicios jurídicos del Ayuntamiento quienes le proporcionen esos instrumentos o propuestas.

El alcalde nacionalista deseó, de nuevo, que este sea un camino que recorra con otros alcaldes y alcaldesas de todo el Estado español, fundamentalmente de aquellos que gobiernan en capitales o cocapitales, que crean que lo que se está haciendo es "una injusticia que nos afecta absolutamente a todos los que creemos en este Estado".

"NO TENGO QUE DARLE CUENTAS A NADIE".

José Manuel Bermúdez también ha aclarado que la comparecencia de hoy la hace como alcalde de Santa Cruz de Tenerife y no como miembro de Coalición Canaria: "No estoy celebrando esta rueda de prensa como miembro de ningún partido. Hoy estoy aquí como representante de los ciudadanos de Santa Cruz y, también, como presidente de un pleno que ha aprobado una moción de manera abrumadoramente mayoritaria. Por tanto, es mi obligación proceder a eso y no tengo que darle cuentas a nadie, salvo a los ciudadanos de mi ciudad (...) Yo siempre he puesto por delante de los intereses de cualquier partido los de mi ciudad".

Sobre las acciones que pueda emprender su partido contra él, Bermúdez aclaró que ya se ha pronunciado al respecto en el seno de su formación política y, a partir de ahí, dijo que acatará cualquier decisión que CC pueda realizar contra su persona. En cualquier caso, reiteró que está defendiendo los intereses de la ciudad y, sobre todo, el juramento que hizo ante la Constitución.

En esta misma línea, señaló que si hay una ley sobre la que todo el mundo está de acuerdo que vulnera los principios rectores que inspiran la Constitución y el propio espíritu y artículo de la Ley, "lógicamente yo tengo que intentar revertir eso desde la democracia y desde las instituciones", apostilló.