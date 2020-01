El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife modifica el proyecto dela mejora de pluviales en el parque de La Granja

Publicado 27/01/2020 17:43:46 CET

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la Junta de Gobierno, realizará una modificación del contrato de las obras comprendidas en el proyecto de 'Circuito polivalente y recogida de pluviales en el Parque Municipal La Granja'.

Esta modificación no implica un sobrecoste económico adicional y se destina a solventar una serie de aspectos surgidos al comienzo de los trabajos que se están realizando desde el pasado mes de octubre para rehabilitar los circuitos para correr y la canalización de las aguas de lluvia en el parque La Granja.

El elemento principal del proyecto emprendido es la ejecución de un nuevo pavimento flexible para la práctica del 'running'.

Tal y como ha explicado el concejal de Servicios Públicos, José Ángel Martín, se está prestando "mucho cuidado y atención" a las obras para "la modernización" del parque La Granja, uno de los "pulmones de la ciudad" y hay que "garantizar su correcta durabilidad".

Por esta razón, añade el concejal, "es muy importante que no se acumulen charcos de agua encima del pavimento, ni barranqueras por la circulación de escorrentía en las zonas de mayor pendiente que puedan estropear los trabajos realizados para la colocación del nuevo suelo".

Así, en el proyecto se diseñó una nueva red de pluviales que garantizará la evacuación rápida de las aguas que se generen sobre el circuito a través de una cuneta a cada lado pero en el transcurso de las obras se ha comprobado que una simplificación en la ejecución de ambas cunetas evitaría un doble hormigonado.

De esta forma, se propone una simplificación que permita "no sólo no depender únicamente de abrir la calzada para conducir el agua, sino que además ésta tenga una salida natural que no ponga en riesgo el nuevo pavimento", indica Martín.

Además, se plantea eliminar la ejecución de los pozos de registro para que los imbornales situados en las cunetas de la pista de running sirvan de registro de la red de pluviales, así como una modificación de rasantes y una mejora de la accesibilidad en el interior del recinto, por medio de la colocación de rampas o la reestructuración de los peldaños de las escaleras para su uso adaptado a personas con movilidad reducida.

Otra de las nuevas actuaciones que se contempla establece una correcta ejecución de los hormigones asfálticos con la aportación de nuevos materiales (betún y filler) para el colector de pluviales por la avenida de Madrid y la calle Unamuno destinado a llevar las aguas recogidas en el interior del parque y estas dos vías al punto de vertido en la Rambla.

Según destaca el concejal, la redacción de un nuevo proyecto y la ejecución de las modificaciones propuestas por la dirección de obra "no variaría ni los plazos ni el montante total", pues la adquisición de nuevo material se compensaría con el ahorro en la red de pluviales.

SERVICIO DE LUZ

Por otro lado, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha dado luz verde a la prolongación de la continuidad del servicio de mantenimiento, obras de mejora y renovación en el alumbrado público, fuentes e instalaciones eléctricas y accesorias de las dependencias y colegios municipales de Santa Cruz de Tenerife.

Como detalló José Ángel Martín, ante el vencimiento del contrato se ha propuesto darle continuidad desde el 1 de febrero y hasta el próximo 31 de diciembre, cuando se hará efectivo el nuevo servicio o, si esto acontece antes, "cuando se inicie la prestación por parte de la empresa que resulte adjudicataria del nuevo contrato actualmente en fase de preparación".