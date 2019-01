Baltar rechaza las "tergiversaciones" e insta a los grupos a no usar la sanidad "como una pelota de ping pong"

Publicado 29/01/2019 14:46:14 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, ha criticado este martes las "tergiversaciones" y "manipulaciones" de datos en el debate sanitario e instado a los grupos parlamentarios a no utilizar la sanidad "como una pelota de ping pong".

En una interpelación parlamentaria solicita por el Grupo Popular, ha lamentado la "agresividad" del presidente del PP, Asier Antona, que ha utilizado la tribuna del Pleno para "regar el garbanzo" para las próximas elecciones.

Tanto el consejero como Antona se han enfrentado en un 'baile de cifras' en el que desde el Gobierno se esgrime que en los dos últimos años la lista de espera quirúgica ha caído un 28% --casi 10.000 personas--.

Además, ha comentado que por publicar la lista de espera todos los meses, eso no hace que "los números mejoren", pues se trata de una herramienta.

"Un exceso de publicidad no es positiva, nuestra receta es la buena si vemos los resultados", ha apuntado, zanjando las dudas sobre la veracidad apuntando que "los datos son verdad y están en su sitio".

En esa línea, ha defendido el trabajo del Servicio Canario de Salud, que ha potenciado la resolución en Atención Primaria, ampliación del uso de quirófanos y pruebas los fines de semana, ptenciación de cirugía mayor ambulatoria que se ha generalizado en todo el archipiélago o el desplazamiento de médicos a islas no capitalinas.

Baltar ha comentado también que el PP "es sospechoso de barrer para centros privados" y en todo caso, ha aprovechado su comparecencia para tender la mano y escuchar "sugerencias" que permitan mejorar la sanidad de las islas.

El presidente del Grupo Popular, Asier Antona, ha esgrimido hasta cuatro informes de instituciones políticas y una auditoría para criticar la política de "titulares" de la Consejería de Sanidad, señalando que se tarda cuatro veces más en ser atendido en Canarias que en Madrid.

Ha dicho que los servicios de Urgencias "están colapsados", con gente "durmiendo en los pasillos" y el personal "estresado", a lo que se añade una "crisis grave" sociosanitaria porque no hay "coordinación" con la Consejería de Políticas Sociales y los cabildos.

ANTONA CRITICA "EL LIBRO DE LA AUTOCOMPLACENCIA"

Antona ha acusado a Baltar de no poner en marcha "ninguna medida" para afrontar la "saturación" de las Urgencias y le ha exigido publicar las listas de espera "por procesos y según la complejidad" y no presentarlas de manera conjunta. "No puede bajar las listas de espera con cataratas", ha señalado.

En esa línea, ha acusado a Baltar de utilizar "el libro de la autocomplacencia" cuando, por ejemplo, la lista de espera es mucho mayor en el Hospital de La Candelaria que en el HUC, "cuando están a cinco kilómetros".

Ha apuntado que "era la esperanza blanca" del Gobierno y resulta que "ha escondido" datos de la última auditoría, que recoge que los criterios para incluir pacientes en la lista de espera "no son homegéneos".

"Es grave", ha agregado, resaltando que los datos "no son fiables" y algunos se han ocultado a la opinión pública.