El Banco de Alimentos de Las Palmas celebra esta semana unas jornadas de puertas abiertas para dar a conocer su trabajo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Alimentos de Las Palmas (BALP) celebrará los próximos días 15, 16 y 17 de octubre, sus jornadas de puertas abiertas, con el objetivo de acercar a la ciudadanía el funcionamiento de la organización, mostrar su carácter empresarial pese a ser una entidad sin ánimo de lucro, y fomentar la implicación de nuevos voluntarios.

En las jornadas los visitantes podrán recorrer las instalaciones, conocer los procesos de clasificación, almacenamiento y distribución de los alimentos, así como descubrir la logística que permite que la ayuda llegue a familias en situación de vulnerabilidad, según ha informado el BALP en nota de prensa.

En ediciones anteriores, más de 300 personas participaron en las Jornadas de Puertas Abiertas del BALP, lo que hizo que "muchas de ellas se incorporaran" después como voluntarios activos o puntuales en campañas como la Gran Recogida.

"Queremos que la sociedad entienda que detrás de cada paquete de arroz o litro de leche entregado hay una organización que funciona como una empresa, con gestión, planificación y coordinación, pero sin ánimo de lucro. La diferencia es que nuestro 'beneficio' se mide en solidaridad y alimentos entregados", resaltó el responsable de Comunicación y Eventos del BALP, Manuel Brito.

Por otro lado, desde el Banco de Alimentos se incide en la "importancia" de la Gran Recogida de Alimentos, que se desarrollará en el mes de noviembre, justo antes de las navidades.

Subrayan que esta campaña nacional "es el evento solidario más relevante" del año y supone una "fuente esencial" de recursos para mantener el suministro de alimentos a miles de familias.

"NOTABLE ESCASEZ" DE VOLUNTARIOS

En la edición de 2024, el BALP logró reunir más de 195.162 kilos de alimentos gracias al compromiso de la ciudadanía y la colaboración de voluntarios y empresas. Sin embargo, este año la entidad alerta de que existe, a dos meses de esta cita, una "notable escasez" de voluntarios, pudiendo "comprometer la eficacia" de la campaña.

El presidente de la Federación Española de Banco de Alimentos y del BALP, Pedro Miguel Llorca, señaló que la Gran Recogida "no sería posible sin la ayuda de miles" de personas que, "aunque solo sea unas horas, se ponen el chaleco de voluntario en los supermercados".

Llorca aseguró que se necesitan "más manos que nunca", apuntando que la solidaridad de la sociedad "es enorme" pero, consideró, se debe canalizar.

Finalmente, expuso que para incentivar la participación, el Banco de Alimentos está implementando un sistema que permitirá asignar a los voluntarios puntuales los supermercados más cercanos a su domicilio, con el fin de que "su colaboración sea sencilla y accesible".

Andrés Pinillo, que participó como voluntario puntual en la Gran Recogida de Alimentos de 2024, relató que lo hizo en un supermercado cercano a su casa y fue una experiencia "muy gratificante". "Saber que contribuyes a que una familia pueda tener comida en su mesa en Navidad es algo que te llena de orgullo", admitió.

Por todo ello, el Banco de Alimentos de Las Palmas invita a toda la sociedad, desde ciudadanos individuales hasta empresas, asociaciones y centros educativos, a sumarse a estas Jornadas de Puertas Abiertas (Nave 12-4 Mercalaspalmas, en Marzagán).