Barragán (CC) no cierra la puerta a valorar otro candidato para obtener el apoyo de Cs y poder gobernar en Canarias

Publicado 07/06/2019 13:51:47 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, no ha cerrado este viernes la puerta a valorar a otro candidato que no sea Fernando Clavijo para poder gobernar en Canarias con el apoyo de Ciudadanos (Cs), ya que actualmente Clavijo se encuentra inmerso en la investigación del 'caso Grúas' y la formación naranja insiste en que tiene un decálogo que recoge que 'personas que están investigadas por la justicia no puedan ocupar cargos públicos'.

Así, al ser cuestionado Barragán por este asunto, matizó que "no estamos en ese escenario y en el supuesto caso de que estuviéramos en ese escenario, lo valoraríamos, reuniría el partido y tomaríamos una decisión colegiada". Además ha expuesto que le han enviado información a la dirección nacional de Cs sobre este caso y están a la espera de que la evalúen.

El secretario de Organización de CC ha realizado estas declaraciones a los medios tras mantener un encuentro con el presidente del PP en Canarias, Asier Antona, para constatar las posibilidades que tienen los nacionalistas de formar gobierno en el archipiélago, para lo que necesitarían el apoyo de PP, Agrupación Socialista Gomera (ASG) y Cs.

Esta es la pugna que CC, que fue la segunda lista más votada en las elecciones autonómicas, tiene con el PSOE, que aún siendo la fuerza ganadora el pasado 26 de mayo, tampoco puede formar gobierno por si solo, ya que necesitaría también el apoyo o del PP o de varias formaciones --NC, Podemos, ASG y Cs--.

Para Barragán, tras este encuentro con Antona, el escenario para conformar gobierno en Canarias "sigue estando abierto" y CC tiene las "mismas posibilidades de formar gobierno que el PSOE". Además, agregó, que esta reunión también le ha servido para ver las posibilidades que existen para que los dos partidos se entiendan en algunas corporaciones como son los cabildos.

"Entendemos que hay una posibilidad tanto con ASG como con Cs y PP, no hay ninguna línea roja de estos tres partidos excepto la que hemos comentado, que estamos a la espera de Cs, y si esa posibilidad se abre iniciaríamos ya lo que nosotros denominamos negociación con una comisión al frente porque hay algo que negociar", apostilló.

Así, cuestionado si son factibles por tanto las peticiones que hace ASG --tener grupo parlamentario propio y aprobar la Ley de Islas Verdes--, Barragán ha incidido en que actualmente "no está negociando", al tiempo que matizó que ASG no le ha pasado un documento para negociar.

En cuanto a los cabildos, 'feudos' de CC como el Cabildo de Tenerife, dijo saber que el PP "no ha tomado ninguna decisión" pero que las reuniones van "en camino" aunque puntualizó que "los buenos caminos a veces no son tan buenos caminos como se pensaban", admitiendo que existen dudas hasta que se constituyan las corporaciones locales y los cabildos, que son "fechas claves" al igual que la constitución del Parlamento autonómico.