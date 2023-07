Barragán (CC) pide a Clavijo que trabaje por una Canarias "a la misma velocidad" y que "no se endiose"

El portavoz nacionalista reclama un equipo de Gobierno "al servicio de la gente 24 horas y siete días a la semana"



SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, ha reivindicado este miércoles que el Gobierno construya una Canarias "a la misma velocidad" y que se enfoque a materializar proyectos y a "hacer, hacer y hacer".

En la segunda jornada del Pleno de investidura ha pedido al futuro presidente, Fernando Clavijo, que "no se endiose ni intente dar pena" para no ser igual a Ángel Víctor Torres, y que se avance en positivo para no "destruir", como sí intentó hacer el anterior Ejecutivo.

Ha dicho también que "nunca" se puede dar nada por supuesto pues la democracia "se construye día a día" y en el caso concreto de CC, ha comentado que los 19 escaños obtenidos el 28M han avalado el trabajo realizado en la oposición, con "mano tendida" y pese a algunos "incumplimientos" del Gobierno, como el Plan Reactiva.

Ha censurado el "desprecio y faltas de respeto" a miembros de CC, con "judicialización" de casos para frenar la carrera política de Fernando Clavijo, si bien ha dicho que hay que "ilusionarse" y dejar de "mirar por el retrovisor".

Barragán ha apelado a "dejar atrás la propaganda sin hechos" y a "hacer oposición a la oposición", ha reivindicado a CC como "alternativa real" de Gobierno "y siempre al lado de la gente" y "para todas las islas, no en una o en dos", también por los canarios que residen fuera del archipiélago.

Ha asumido que empieza una "nueva etapa" en Canarias a raíz de los resultados electorales que se basa "en la moderación y la estabilidad" por lo que ha pedido que no haya "compartimentos estancos", como ocurrió con el 'Pacto de Las Flores'. "Hace falta un Ejecutivo sólido, solidario, sin distinciones, sin etiquetas", ha subrayado.

Barragán ha reclamado también al nuevo presidente que no oculte que Canarias no va bien "si a los ciudadanos no les va bien", que construya Canarias "a la misma velocidad" y que se haga frente a "situaciones extremas", como la crisis migratoria, la escolarización o la reconstrucción de La Palma.

El portavoz nacionalista confía en que se cree un equipo de Gobierno "al servicio de la gente 24 horas y siete días a la semana" y si no está a la altura "que los cambie" y ha advertido de que no funcione "repetir viejas recetas" para un mundo que ha cambiado.