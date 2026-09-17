Barreto limita la Ciudad de la Justicia a la suspensión del PGO en Cabo Llanos pero puede tardar "cuatro o cinco años"

Archivo - Ladye Barreto, consejera de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 (EUROPA PRESS)

La consejera de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Lady Barreto, ha afirmado este jueves que la construcción de la futura de la Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife depende de la suspensión del Plan General en la zona de Cabo Llanos pero ha asegurado que no será "superfácil" y se alargará en el tiempo.

"No es ni un año ni dos, es tiempo", ha asegurado en una comparecencia en comisión parlamentaria a solicitud del Grupo Socialista en la que ha avanzado que en muchas ocasiones una suspensión de estas características no baja "de cuatro o cinco años".

Ha indicado que la sede actual del Palacio de Justicia "se quedó pequeña" y hay una gran "dispersión" de órganos judiciales por la capital que afectan a operadores jurídicos y ciudadanos, destacando que no se trata de un "problema de inversión ni de gestión", sino "urbanístico".

La consejera ha mostrado cierto disgusto por que en la legislatura 2015-2019 se descartara su construcción en El Sobradillo, donde ahora se levantan los edificios de servicios públicos, y por ello "no se ha buscado un suelo sino intentar habilitar espacio cerca del actual".

Por ello, se inició la suspensión de planeamiento, pero no solo en la zona afectada sino también en lo relacionado con el tranvía, el tren del sur y la red de carreteras con el fin de afrontar también la mejora de movilidad por el área sur, pero solo lo resolvería de manera parcial.

Así, ha indicado Barreto que la Consejería de Política Territorial ha optado por circunscribir la suspensión a Cabo Llanos para tratar de agilizar la tramitación y porque la mejora de la movilidad va a depender del desmantelamiento de la refinería y el Plan Santa Cruz 2030.

"Nos encantaría que estuviera resuelto para poder empezar, estaría todo en el mismo espacio, pero necesitamos suelo. No es un problema de inversión, aunque va a costar mucho, pero el Gobierno que esté hará una apuesta clara, el problema está en conseguir el suelo si es en el centro de Santa Cruz", ha señalado.

La consejera ha tildado de "lamentable" que el PSOE trate de abrir una "polémica" porque no se baraja otra alternativa que no sea Cabo Llanos pero ha insistido en que "no puede haber proyecto" si no hay suelo.

"NO SE HA RETROCEDIDO EN NADA"

En esa línea ha insistido en que "no se ha retrocedido en nada" y que se "continúa el camino", tildando de "gran avance" que se haya optado solo por suspender el planeamiento en Cabo Llanos.

No obstante, ha precisado que "hay que ser realistas" con la tardanza del proyecto pues "hubiera sido más fácil" llegar a un acuerdo con el propietario de uno de los suelos afectados "pero no quieren vender ni que se les expropie", y en ese caso, han advertido de que irán a los tribunales.

"Nos gustaría solucionarlo, pondríamos el dinero con todo gusto pero necesitamos el suelo, cuando esté aprobada la suspensión podremos encargar el proyecto y un tener horizonte de cuento cuesta", ha señalado.

Gustavo Matos (PSOE) ha dicho que la legislatura "se termina" y el proyecto "no ha avanzado prácticamente nada" cuando las competencias son exclusivas del Gobierno regional, y las infraestructuras judiciales están dispersas y son "absolutamente deficientes".

Ha indicado que se va "muy preocupado" ante la "resignación" de la consejera porque no hay una "planificación real", remarcando que "ha fracasado" pues se trata de una "legislatura perdida" y con un proyecto reducido, sin previsión ni consignación presupuestaria.

Sobre el edificio 'Auditorio', que se ganó en el 'caso Las Teresitas' por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife bajo el mandato de Patricia Hernández (PSOE), ha insistido en conocer las fechas de su apertura.

Ha indicado que además se está "volviendo atrás" con la idea de que Cabo Llanos no es el lugar ideal para construir la Ciudad de la Justicia. "¿Lo descarta completamente?", ha preguntado a la consejera.

Jesús Ramos (ASG) ha comentado que se trata de un "puzzle" en el que no se sabe como "encajar" el proyecto, subrayando en todo caso que es una iniciativa "a largo plazo" que depende de cuestiones urbanísticas. "Hasta que no se solucione vamos a seguir atascados", ha señalado.

VOX: EL PROYECTO SE REDUCE A LA MITAD

Paula Jover, portavoz adjunta de Vox, ha comentado que no se ha avanzado "ni un ápice", al contrario, hay un "retroceso" porque el proyecto "se reduce a la mitad", por lo que ha exigido a Barreto una sede "igual" a la de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria.

Ha preguntado también "que pasa con el parche" del 'Edificio Auditorio', que iba a albergar hasta 25 juzgados y cuyas obras se licitaron en 2024.

Carmen Hernández (NC-bc) ha dicho que es "frustrante" el retraso de este proyecto y ni siquiera hay un "plan de choque" para modernizar las infraestructuras judiciales en el archipiélago, ironizando con que no se puede usar "el comodín de Sánchez" pues las competencias son autonómicas. "Han fracasado", ha indicado.

Mónica Muñoz (PP) ha comentado que la capital necesita una Ciudad de la Justicia adecuada a sus necesidades si bien el proyecto "no es sencillo" y se debe avanzar en su construcción mientras en paralelo hay que "mejorar las condiciones" del servicio actual.

Socorro Beato (CC) ha indicado que se trata de una "infraestructura esencial" y tras el descarte de El Sobradillo, se optó por una operación urbanística "compleja" que ahora se va a "simplificar" para que la tramitación urbanística se limite a la zona afectada. "No es un proyecto abandonado", ha destacado