'Barrios por el Empleo' promoverá la inserción laboral y formación en 4.500 personas en 2026 con 4,3 millones de euros

El consejero de Empleo, Efraín Medina, acompañado del jefe del Servicio de Empleo, Noé González, y Esther Sarmiento, técnica responsable de la Fundación Fidede en rueda de prensa para presentar 'Barrios por el Empleo' 2026 - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Barrios por el Empleo: Juntos Más Fuertes', una de las principales iniciativas del Cabildo para facilitar la intervención sociolaboral en colectivos vulnerables, prevé facilitar la inserción laboral de más de 680 personas y 4.500 atenciones, de la mano de la red de entidades del tercer sector que se alían al programa en 2026.

El presupuesto del proyecto crece este año hasta los 4,3 millones de euros, destinados a entidades que ejecutan el programa, y que son Cáritas Diocesana de Tenerife, Cruz Roja, Fundación Don Bosco, Fundación General de la Universidad de La Laguna y la Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad, según ha precisado el Cabildo, que ha presentado hoy una nueva edición.

El proyecto se basa en itinerarios personalizados de inserción, mediante los cuales cada participante recibe orientación, formación y acompañamiento adaptados a necesidades y al contexto laboral.

Asimismo, en 2026, el programa, en colaboración con entidades sociales y académicas, atenderá a 4.500 personas desempleadas a través de una red de 22 nodos distribuidos por toda la isla, donde se ofrecen servicios de orientación laboral, intermediación con empresas y acompañamiento personalizado a los participantes.

Entre las actuaciones prevista para esta anualidad destacará el refuerzo del trabajo con colectivos vulnerables --personas sin hogar, migrantes, jóvenes en riesgo de exclusión o personas con discapacidad--, así como la incorporación de la figura de agente-comunidad para fomentar el desarrollo comunitario y de la inteligencia artificial durante el proceso formativo.

Desde su puesta en marcha en 2015, 'Barrios por el Empleo' ha atendido a más de 48.000 personas desempleadas en Tenerife, mientras ha registrado más de 11.800 inserciones laborales.

UN PROYECTO "DE ÉXITO"

Desde la Fundación Don Bosco, una de las entidades participantes, han destacado el proyecto de "éxito" que supone 'Barrios por el Empleo', tanto por sus resultados como por sus medidas de innovación. De este modo, la entidad ha subrayado la importancia de que otras administraciones públicas tomen "el testigo" del Cabildo tinerfeño y repliquen esta iniciativa a nivel regional para alcanzar otras islas.

El jefe de Servicio de Empleo, Noé González, ha destacado a la iniciativa como un proyecto de "referencia nacional" y "maduro" que destaca precisamente por su metodología, a través del tercer sector, y la innovación como uno de sus principales "puntos fuertes".

Desde Fundación Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (Fidede), Esther Sarmiento, ha agradecido el "compromiso" de las entidades del tercer sector en un proyecto que "existe" precisamente por la fuerte coordinación y apoyo que existe. Ha destacado, además, la labor del equipo de psicólogas que refuerzan el trabajo de una iniciativa que recibe un perfil de participantes con, en general, baja cualificación y en situación de vulnerabilidad.

Por su parte, el consejero de Empleo y Educación, Efraín Medina, ha subrayado el impacto que ha tenido el proyecto desde su puesta en marcha en 2015. "Este programa ha demostrado que el trabajo cercano al territorio y el acompañamiento personalizado funcionan. Gracias a esta metodología hemos logrado miles de inserciones laborales en los últimos años y seguimos ampliando las herramientas para mejorar la empleabilidad de las personas participantes", ha indicado Medina.