El 'Black Friday' generará este año 5.640 empleos en Canarias, un 2,1% que en 2024, según Randstad

Contratos previstos por Randstad para la campaña del 'Black Friday' y el 'Cyber Monday' de 2025 - RANDSTAD

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'Black Friday', que este año se celebra el 28 de noviembre, y el 'Cyber Monday', que tendrá lugar el 1 de diciembre, generarán cerca de 110.830 contrataciones en España, cifra muy similar a la alcanzada el año pasado (110.795), según las previsiones de Randstad, publicadas este miércoles. En Canarias está previsto que la contratación aumente en 5.640 personas, un 2,1%.

Para llevar a cabo estos cálculos, Randstad ha tenido en cuenta los sectores de comercio, logística y transporte, directamente relacionados con el incremento de la actividad durante este periodo.

Según Andrés Menéndez, director general de Trabajo Temporal de Randstad, la estabilidad en el número de contratos previstos para este año se explica por la menor capacidad de gasto de las familias tras años de aumentos de precios y por el efecto de la reforma laboral, "que ha reducido el número de contratos nuevos al recurrir muchas empresas a llamamientos de fijos discontinuos ya existentes".

"Aunque este año el volumen de contrataciones no crece respecto a la campaña pasada, el 'Black Friday' sigue siendo un momento clave para sectores como el comercio, la logística y el transporte. (...) Esta campaña continúa marcando el inicio de la temporada navideña y supone una oportunidad esencial para dinamizar el empleo y la actividad económica en nuestro país", ha añadido Menéndez.

El 59,3% de los contratos que se firmarán este año en el 'Black Friday' y el 'Cyber Monday' corresponden a transporte y logística, con más de 65.700 firmas previstas, cifra que supone un descenso del 6,8% respecto al año pasado. Por otro lado, el comercio aglutinará el 40,7% del total de contratos, generando alrededor de 45.100 empleos, lo que supone un crecimiento del 12,1% en comparación con 2024.

CATALUÑA LIDERARÁ LAS CONTRATACIONES

Por comunidades autónomas y en términos absolutos, Cataluña volverá a liderar las contrataciones de la campaña del 'Black Friday' y el 'Cyber Monday', con 19.680 firmas, seguida muy de cerca por Andalucía (18.680) y la Comunidad de Madrid (18.180). Entre las tres concentran más de la mitad de las oportunidades laborales previstas para la campaña de este año.

Según las previsiones de Randstad, otras comunidades también jugarán un papel relevante y consolidarán su posición respecto al año pasado. Es el caso de la Comunidad Valenciana, que superará los 13.000 contratos; Galicia, con más de 6.100 firmas; Canarias (5.640), y País Vasco, que rozará los 5.400.

"Estas regiones muestran estabilidad en su aportación al empleo en estas fechas, confirmando que el impacto del 'Black Friday' es transversal en el conjunto del país", subraya Randstad.

Al mismo tiempo, otras comunidades de menor tamaño también muestran una evolución positiva, como Navarra (+15,7%), Asturias (+13,6%) y Castilla-La Mancha (+13,5%), que incrementan "de manera notable" sus cifras frente al año anterior.

En cambio, algunos territorios registran descensos en el volumen de contrataciones previstas, como La Rioja (-9,2%), Andalucía (-6,8%) o Galicia (-4,6%).

PERFILES MÁS DEMANDADOS

Para dar respuesta al tradicional repunte del consumo que se da en estas fechas, las empresas logísticas demandarán principalmente empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén y transportistas, además de profesionales destinados a la atención al cliente para atender el auge del comercio electrónico.

El sector del comercio, por su parte, reforzará sus plantillas, sobre todo, con dependientes, promotores y perfiles comerciales, entre los que se valora el trato cercano con el cliente y sus dotes comunicativas.

Tanto para el sector logístico como para el relacionado con el retail, las empresas valoran cada vez más candidatos con competencias digitales y conocimiento de plataformas como consecuencia del incremento del comercio electrónico, según Randstad.