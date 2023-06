El BOC publica las preguntas de la OEP extraordinaria para la estabilización del empleo temporal

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias ha publicado el repertorio de preguntas elaborado para la fase de oposición que deben efectuar los empleados públicos denominados de corta duración para el acceso libre a 100 plazas de personal funcionario correspondientes a determinados cuerpos, escalas y, en su caso, especialidades.

Así lo establece el Anexo I del Decreto 114/2022, de 20 de mayo, que aprueba la Oferta de Empleo Público (OEP) extraordinaria para la estabilización, en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, del empleo temporal a la que se refiere el artículo 2.1 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Con la publicación de esta colección de preguntas, en más de 1.300 páginas, en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), Función Pública cumple con lo recogido en el apartado noveno del referido Anexo I, que contempla una fase de oposición que se celebrará con posterioridad a la fase de concurso.

Dicha fase de oposición -dirigida a los empleados de corta duración, frente a los denominados de larga duración de la disposición adicional sexta de la referida Ley 20/2021, de 28 de diciembre, que deberán superar únicamente a la fase de concurso- consistirá en la realización obligatoria de un cuestionario tipo test que será propuesto por el tribunal calificador, entresacado de un repertorio de preguntas directamente proporcional al grupo de pertenencia de los cuerpos y escalas convocados, que debe ser publicado con anterioridad en el BOC, de acuerdo al siguiente baremo: A1, 500 preguntas; A2, 400 preguntas; C1, 300 preguntas; C2, 200 preguntas; y E, 100 preguntas.

Para el acceso libre a las 100 plazas de funcionarios interinos de corta temporalidad, se estableció un sistema de concurso-oposición, en el que la fase de oposición tiene un peso del 60% sobre la nota global del proceso, fijándose para ello un único ejercicio tipo test, no eliminatorio, elaborado a partir de unas baterías de preguntas y respuestas, extraídas de temarios reducidos y ajustados a los grupos funcionales correspondientes.

Las preguntas constan de tres respuestas alternativas; una de ellas será la cierta frente a las otras dos falsas. La no contestación y la contestación errónea no computarán y la nota conseguida se sumará al cálculo de la puntuación total del proceso.

PARTE ESPECÍFICA

Para el acceso a cuerpos y escalas de carácter facultativo, así como aquellas escalas distintas de la general adscritas al Grupo C, Subgrupo C1, de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, el temario incorporará una parte específica, atendiendo al ámbito funcional propio del cuerpo, escala y, en su caso, especialidad de que se trate.

Con el fin de mejorar la operatividad, la fase de concurso es anterior a la de oposición, lo que permite a los aspirantes obtener una baremación previa de sus méritos aportados y acreditados. Esa fase de concurso, con un peso del 40% en el cómputo total, está distribuida en cuatro puntos: la experiencia adquirida en el sector público como funcionario interino en el cuerpo/escala/especialidad objeto de la convocatoria tendrá una puntuación máxima de 3,10 puntos; la antigüedad acreditada en el sector público, 0,2 puntos máximos, y otros méritos -haber superado ejercicios de procesos selectivos anteriores, las titulaciones académicas y certificaciones por realización de cursos formativos, de adecuación o perfeccionamiento profesional-, 0,7 puntos.

Mediante resoluciones de 14 de diciembre de 2022 (BOC n.º 252, de 24/12/2022, y BOC n.º 256, de 30/12/2022), la Dirección General de la Función Pública divulgó las convocatorias para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en los cuerpos y escalas siguientes: Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Administradores Generales y Escala de Administradores Financieros y Tributarios (Grupo A, Subgrupo A1); Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos, Especialidad de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, de Ingenieros Industriales y de Telecomunicaciones (Grupo A, Subgrupo A1); Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Técnicos Facultativos Superiores, Especialidad Psicología (Grupo A, Subgrupo A1); Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Inspectores Médicos (Grupo A, Subgrupo A1); Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Profesores Numerarios de Formación Profesional Marítimo-Pesquera, Especialidad Sistemas Auxiliares del Buque, Máquinas e Instalaciones (Grupo A, Subgrupo A1); Cuerpo de Gestión de la Administración, Escala de Gestión General (Grupo A, Subgrupo A2); Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio, Escala de Arquitectos e Ingenieros Técnicos (Grupo A, Subgrupo A2), Especialidades de Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico Agrícola e Ingeniero Técnico Industrial; Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio, Escala de Técnicos Facultativos de Grado Medio (Grupo A, Subgrupo A2), Especialidades de Técnicos de Prevención y de Trabajador Social; Cuerpo Administrativo (Grupo C, Subgrupo C1); Cuerpo de Auxiliares Técnicos, Escala Auxiliar de Bibliotecas, Archivos y Centros de Documentación (Grupo C, Subgrupo C1); Cuerpo de Agentes de Inspección Pesquera (Grupo C, Subgrupo C1); Cuerpo Auxiliar (Grupo C, Subgrupo C2), y Agrupación Profesional de Subalternos (Grupo E).