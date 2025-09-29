Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria denuncian falta de medios y advierten sobre el inicio de un conflicto colectivo

Archivo - Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria actuando en un túnel - CEDIDA POR FSC-CCOO CANARIAS - Archivo

Piden inversión "efectiva" no sólo en medios materiales y humanos, sino también en "eficacia y organización" del servicio

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria han denunciado la falta de medios con la que tienen que desempeñar su labor y han advertido sobre un conflicto colectivo si no hay respuestas por parte del Ayuntamiento capitalino.

Asó lo ha indicado este lunes el cabo del Servicio de Extinción y Salvamento la capital grancanaria delegado sindical de UGT, Raúl Esclarín, en declaraciones a los medios de comunicación durante una protesta en el parque de bomberos de Miller Bajo.

"Llevamos años reivindicando medios materiales, medios humanos en el servicio y también respeto a los trabajadores. Tenemos una serie de problemas estructurales como con los camiones, que tienen 22 años de antigüedad", expuso para añadir que la media de edad de la plantilla es de 52 años para un trabajo que es "eminentemente físico".

Esclarín indicó que los trabajadores llevan años intentando que la administración invierta de una forma "efectiva y real", no solo dinero en medios materiales y humanos, sino también en "eficacia y organización" en el servicio.

"A día de hoy --continuó-- tenemos una serie de problemas de organización del servicio, problemas que a la ciudadanía no le cuestan un euro. Un proceso selectivo tarda mucho en hacerse, una licitación de un camión tarda mucho, pero hay problemas que se resuelven en días u horas sin necesidad además de invertir dinero. Y eso es organización".

El delegado sindical criticó que Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria "es un cortijo de la Jefatura y tres o cuatro personas que están adheridas a la Jefatura, que son los mismos siempre los que realizan las formaciones, los que compran los materiales, los que organizan el servicio... y aquí hoy estamos pues la gran mayoría de los trabajadores".

INICIO DE UNA SERIE DE MEDIDAS

Por otro lado, recordó que haces dos semanas se llevó a cabo una asamblea en la que se determinaron una serie de medidas, la primera de ellas enviarle una carta a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y a la Jefatura de Bomberos, "explicándoles la situación real".

Al respecto, señaló que les han intentado explicar todo de primera mano y que, de hecho, el jueves había programada una reunión con el concejal del área pero que fue suspendida una hora antes del inicio de la misma.

"Son cosas que nos van cansando porque llevamos muchos años pidiendo todos estos medios materiales y ahora la asamblea ha decidido que hasta aquí, que vamos a empezar un conflicto colectivo", expuso el delegado sindical.

Con todo, esperó que la administración pueda empezar a solucionar los problemas de los bomberos para que el servicio sea mejor pero que, si no fuera así, se verán obligados a "incrementar la presión" con diferentes medidas que aún no se han decidido.