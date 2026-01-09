Los bomberos rescatan a una mujer herida tras sufrir una caída en una piscina natural de Gáldar (Gran Canaria)

Archivo - Sala operativa del 112 Canarias - 112 CANARIAS - Archivo

Los servicios de emergencias de Gran Canaria han rescatado este viernes por la tarde a una mujer herida de 49 años tras sufrir una caída en la piscina del Faro de Sardina en Gáldar (Gran Canaria).

El 112 Canarias recibió una alerta a las 16.27 horas y activó al Consorcio de Emergencias, la Policía Local y al Servicio de Urgencias Canario (SUC), que acudieron con una ambulancia de soporte vital básico, según ha informado el área de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.

Una vez en el lugar, los bomberos accedieron hasta el lugar donde se ubicaba la afectada y procedieron a su rescate.

La mujer presentaba un traumatismo en un miembro inferior de carácter moderado y fue trasladada por el SUC al Hospital Universitario Doctor Negrín.