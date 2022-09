Bono de Podemos y sus planteamientos sobre el Sáhara: "lo tenemos de socio, hay que morderse la lengua un poco"

Archivo - El expresidente del Congreso de los Diputados y ex ministro de Defensa de España, José Bono

El ex presidente del Congreso de los Diputados y ex ministro de Defensa de España José Bono, que participa este jueves en la I Conferencia Internacional por la Paz y la Seguridad del Sáhara Occidental, ha indicado que Podemos, socio de gobierno del PSOE en España, es un partido "radical" que sigue creyendo en "atacar a Marruecos" y pensar que la situación actual es la "misma que cuando gobernaba Hassán II".

"Lo tenemos de socio, hay que morderse la lengua un poco, a mí no me gusta lo que defienden en estos planteamientos. Si han de hacer críticas en la política internacional tienen campos muy abonados y que conocen bien para ser críticos", apuntilló en declaraciones a los periodistas antes de impartir la conferencia inaugural.

En este sentido, Bono ha invitado al partido morado a hacer como él que, dijo, tuvo "libertad para ser crítico con Marruecos" y para ponerse "la toga y defender a los dirigentes del Frente Polisario en el Tribunal de Orden Público (...). Las cosas cambian y el Polisario también cambia".

Para el ex ministro de Defensa, el socio de gobierno de los socialistas en el Ejecutivo central es un partido "radical, con unos planteamientos que ahora exige y necesitan poner en valor los que creen que electoralmente son más favorables", apuntando que es "antiguo, rancio y en Podemos hay muchas capillas, si escucha a Pablo Iglesias le está hablando lo más antiguo, lo más rancio de aquel comunismo incluso precarrillista".

EL PROBLEMA

Para participar en esta Conferencia, Bono ha asegurado que se ha documentado para dar su opinión "serena, no dogmática" en relación a lo que piensa sobre el Sáhara y donde entiende que el problema "más grave" del territorio "no es tanto el político, que subyace detrás de la soberanía o el concepto de la soberanía", sino el de su propio bienestar.

En este sentido, se refirió a un informe de Acnur que recoge que "hay un porcentaje altísimo de niños con anemia, de personas que no pueden acceder a la universidad más que un uno por ciento o de mujeres embarazadas con gravísimas dificultades" de salud.

Por ello, ha considerado que los saharauis, "como cualquier pueblo inteligente, como cualquier persona, como cualquier grupo poblacional, desean bienestar, soluciones, mucho más que resoluciones", y en este sentido la ONU ha dictado "muchas resoluciones, una de ellas habla de un referéndum y el Frente Polisario se ha asentado en reclamar un Estado independiente", mientras que el Reino de Marruecos en "integrarlo como un territorio más".

Al respecto, ha apuntado que a su parecer la solución "más eficaz es la de la autonomía", por lo que entiende que "no se puede despreciar la oferta que hace Marruecos de una región autónoma entre otras cosas porque la ONU la ha valorado, EEUU, España, es una oferta seria". Además añadió que se ha leído la hoja de ruta que ofrece Marruecos y le parece "seria", cree que debe negociarse.

De todos modos, ha considerado que "muchas personas tienen una opinión contraria a Marruecos y a lo que Marruecos ofrezca" pero ha incidido en que el país alauita actual "no es" el de Hassan II, ya que cuando llegó Mohamed VI "hizo un cambio importante. Aquella época de plomo se acabó y el propio Rey impulsó la investigación de los crímenes cometidos en la época de su padre".

"El Marruecos de hoy no es el de hace 20 años y merece esa oferta ser estudiada. No por estar a favor de Marruecos, sino porque creo que es inteligente. La población saharaui necesita soluciones", apuntilló para agregar que en el Polisario "tampoco hay una democracia interna como para que se les ponga de ejemplo democrático", por lo que invitó a escuchar "al que no piensa" como uno mismo.

Por ello, ha admitido que le genera "esperanza" la propuesta de autonomía para el Sáhara, ya que según la hoja de ruta hay competencias en materia económica, de comercio, de industria, de cultura. En cuanto al poder que puede darte una autonomía apuntó que a Cataluña "no les parece suficiente la autonomía que tienen y sin embargo tienen más poder político que muchos estados federados del planeta", por lo que ha considerado que la solución "tiene que venir por la democracia y Marruecos ha dado un paso importante por la democracia".

Cuestionado por la vulneración de derechos que se cometen con los saharauis, ha indicado que actualmente "se siguen vulnerando en todas las partes del planeta y en España y en EEUU, en todas partes".

YIHADISMO

Respecto a la posibilidad de que se produzcan más problemas de terrorismo yihadista con un Sáhara autonómico, Bono dijo no tener la información como para responder a ello, si bien ha matizado que como ministro de Defensa que fue y responsable de servicios secretos sabe que "en España se evitaron muchos atentados con víctimas mortales gracias a los servicios secretos marroquíes", por lo que se mostró agradecido.

Añadió que incluso en las "peores épocas" de las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos, la policía y los servicios secretos españoles y marroquíes "han seguido colaborando".

Asimismo ha señalado que lo que "no desearía es que se siga pensando en que el levantamiento de fronteras es una solución" como quieren en España "por ejemplo los catalanes separatistas, que quieren levantar fronteras entre España y Cataluña", lo que calificó de "disparate" porque cree que se está en otra dirección.