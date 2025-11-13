La borrasca 'Claudia' deja en algunas zonas de Gran Canaria lluvias de casi 100 litros y vientos de 87 km/h

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha asegurado este jueves que lo peor de la borrasca 'Claudia' "ya ha pasado" en la isla, donde en algunas zonas ha dejado precipitaciones de casi 100 litros y vientos de 87 kilómetros hora (km/h).
Morales ha afirmado, en declaraciones facilitadas a los medios de comunicación, que la coordinación de los 21 municipios con el Cabildo de Gran Canaria "ha conseguido atenuar" los efectos en los barrancos, en los espacios públicos, así como en las zonas de riesgo para la población.
Todo ello porque el paso de la borrasca, señaló, ha dejado vientos de hasta casi 87 kilómetros en Agüimes o un poco menos en Agaete, y precipitaciones de casi 100 litros en los altos de San Bartolomé y en las cumbres de Gran Canaria.
De todos modos, matizó, la noticia "más importante es que está entrando agua" en las presas después de "mucho tiempos de sequía", que hacía que las presas estuvieran "vacías", sin embargo con el paso de la borrasca "hoy en Chira, en Soria, en Gamboesa, en el Mulato, en las Sorruedas, está entrando agua", aunque aún no se ha podido cuantificar.