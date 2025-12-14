La borrasca Emilia deja en Las Palmas de Gran Canaria casi 400 incidencias

Paneles levantados por la borrasca Emilia en un centro comercial de Las Palmas de Gran Canaria debido al viento que ha soplado - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro Municipal de Emergencias Municipal de Las Palmas de Gran Canaria (CEMELPA) ha gestionado un total de 396 incidencias desde la activación de la alerta ante la borrasca Emilia, un Fenómeno Meteorológico Adverso (FMA) que ha afectado a la ciudad principalmente con el viento y la acumulación de restos en la vía pública.

En la reunión de coordinación de los servicios municipales a última hora de este sábado, señalan que continúan activos y atentos a la evolución de la borrasca, apuntando que las incidencias más numerosas han estado vinculadas a la caída o desplazamiento de planchas, bidones, carteles y ventanas, con 126 actuaciones, seguidas de las relacionadas con árboles, que alcanzaron las 105 incidencias, según ha informado el ayuntamiento capitalino.

También se han registrado 45 avisos por desprendimientos de fachadas, 30 actuaciones de limpieza, así como 28 incidencias por acumulación de hojas y ramas. Otros servicios atendidos durante el temporal incluyeron problemas en el alumbrado público (25), vallas (13), alcantarillado (13), semáforos (5) y muros (4).

Asimismo se contabilizaron dos accidentes de tráfico relacionados con las condiciones meteorológicas, si bien indican que no se registraron incidencias por inundaciones.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha querido resaltar la "rápida actuación y coordinación" de los servicios municipales y de emergencias, permitiendo "dar respuesta a los avisos recibidos y restablecer la normalidad en el menor tiempo posible, priorizando en todo momento" la seguridad de la ciudadanía.

En el ámbito social, señalan que se mantiene operativo el recurso habilitado en el Pabellón Juan Beltrán Sierra, dentro del dispositivo especial de atención a personas sin hogar activado con motivo de la borrasca Emilia. Este recurso se suma a los servicios habituales y tiene como fin garantizar una "atención segura" durante el episodio meteorológico.

Finalmente desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se pide a la ciudadanía que evite salir de casa si no es necesario, así como que se mantenga informada a través de los canales oficiales y comunique cualquier incidencia a los servicios de emergencia.