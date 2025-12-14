La borrasca 'Emilia' deja ya unas 584 incidencias en Tenerife, donde continúa el cierre de accesos al Teide este domingo

La borrasca 'Emilia' deja ya unas 584 incidencias en Tenerife, donde este domingo continúa el cierre de accesos al Teide - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El paso de la borrasca Emilia por Tenerife ha dejado, desde su inicio, un total de 584 incidencias en la isla, principalmente relacionadas con la acción del fuerte viento, según el último balance actualizado realizado por el Cabildo de Tenerife en el marco de la activación del Plan Territorial Insular de Emergencias (PEIN).

Como apuntaban las previsiones, el Teide amaneció nevado este sábado, con registros que no se veían desde el año 2016. Así, indica la corporación insular, el espesor de la nieve, de más de metro y medio, cubren todo el Valle de Ucanca, además de los montes de Arico, Arafo y Güímar.

La presidenta, Rosa Dávila, ha señalado que si bien se ha logrado reestablecer la "normalidad", las carreteras de acceso al Teide, así como a los senderos y pistas forestales, continuarán cerradas por motivos de seguridad. El servicio de Carreteras opera con máquinas quitanieves para que, mañana, con las retirada de todos los obstáculos, pueda valorarse el reestablecimiento del acceso al Parque.

A las 12.00 horas, el Cabildo de Tenerife comienza su próxima reunión de coordinación, y en ella se prevé la desactivación del Plan Insular de Emergencias activado con la borrasca 'Emilia'.

Durante todo el episodio se ha mantenido una coordinación permanente desde el CECOPIN con los municipios, con 19 ayuntamientos que han activado sus respectivos Planes de Emergencia Municipal (PEMU) y, a su vez, han estado conectados de forma continua para el seguimiento de la situación.

Por su parte la consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha incidido que el Cabildo mantendrá todos los efectivos activados para ahora recuperar la normalidad y seguridad tras los incidentes ocasionados.

El Cabildo de Tenerife insiste en la importancia de evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades mientras continúe activo el PEIN.

SOBRE LAS INCIDENCIAS

Las 584 incidencias han estado derivadas, en su mayoría, de la acción del viento, con actuaciones relacionadas con la caída y retirada de árboles, vallas, farolas y mobiliario urbano, así como obstáculos en la red viaria, sin registrar incidencias de gravedad ni daños personales.

En cuanto a los servicios básicos esenciales, las incidencias detectadas en la red viaria han estado vinculadas a la presencia de obstáculos, sin afecciones relevantes.

Desde el viernes, el viento ha provocado retrasos y desvíos puntuales en el Aeropuerto de Tenerife Norte, sin incidencias de consideración. El transporte marítimo se ha mantenido operativo.

Según Endesa, se han registrado cortes puntuales de suministro eléctrico que han sido atendidos progresivamente. Asimismo, se habilitó un albergue en Puerto de la Cruz con capacidad para 20 personas, del que finalmente ha hecho uso dos personas.

DATOS METEOROLÓGICOS

La borrasca ha dejado registros significativos en distintos puntos de la isla: Rachas de viento de hasta 159 km/h en Izaña, así como valores de 109 km/h en Candelaria y Las Cañadas. También, vientos sostenidos superiores a 60 km/h en zonas de medianías y temperaturas bajo cero en el Teide, con valores de hasta -4 ºC, y presencia de nieve con al menos medio metro de espesor.

Respecto a las precipitaciones, se han registrado acumulados de lluvia superiores a 69 mm en Arico y registros destacados también en Güímar y Arafo.

Por el momento, se mantienen activas las medidas preventivas adoptadas por el Cabildo ante la llegada de la borrasca 'Emilia', entre ellas el cierre de pistas, senderos y accesos en Espacios Naturales Protegidos, la prohibición de permanecer en zonas de acampada y áreas recreativas, la suspensión del transporte público al Barranco de Masca y Punta de Teno, así como el cierre de los accesos al Parque Nacional del Teide y de la carretera TF-42 en Garachico.