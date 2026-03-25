La borrasca 'Therese' eleva el nivel de las balsas de La Palma hasta el 73%

Embalse en La Palma - CABILDO DE LA PALMA

SANTA CRUZ DE LA PALMA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El balance actualizado de la capacidad de las balsas de titularidad del Consejo Insular de Aguas de La Palma refleja el impacto positivo de las recientes precipitaciones en el sistema de almacenamiento insular.

Así, a fecha de este miércoles, el volumen total embalsado en las balsas de La Palma asciende a 7.334.823 pipas, lo que representa un 73% de la capacidad total del sistema.

El consejero de Aguas, Juan Ramón Felipe, destaca especialmente la situación en la comarca noreste, donde el municipio de San Andrés y Sauces presenta sus infraestructuras prácticamente llenas, con la balsa de Bediesta al 100% de llenado, Las Lomadas al 99% y Adeyahamen y Los Galguitos al 98% de llenado.

El consejero informa de que en otras zonas de la isla, la balsa de Dos Pinos en Los Llanos de Aridane también alcanza el 98%, mientras que Cuatro Caminos, en el mismo municipio, está al 93%.

En Puntagorda, la del mismo nombre está al 91%, mientras que Montaña de Arco está al 99% de su capacidad. La Caldereta, en Fuencaliente, registra cifras que la sitúan en el 85% de llenado, y Manuel Remón en Puntallana, al 76%.

Mención singular merece La Laguna de Barlovento, la de mayor capacidad, que se sitúa al 70% con más de 2,4 millones de pipas almacenadas.

En esa misma línea, la última infraestructura incorporada a la red insular, la balsa de Vicario en Tijarafe, continúa alcanzando sus cifras históricas tras su corta historia, situándose en torno a la mitad de su capacidad, con más de 1,3 millones de pipas.