Cabildo de La Gomera dará una ayuda de alquiler de 100 euros al mes a estudiantes que cursen estudios fuera de la isla

La consejera de Educación del Cabildo de La Gomera, Rosa Elena García, y el presidente, Casimiro Curbelo, en la presentación de una línea de ayudas al alquiler para estudiantes - CABILDO DE LA GOMERA

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de La Gomera pondrá en marcha una nueva beca de apoyo al alquiler dirigida a estudiantes gomeros que residen fuera de la isla mientras cursan estudios reglados.

La nueva beca contempla una cuantía de 100 euros mensuales durante diez meses del curso, alcanzando así los 1.000 euros por estudiante que cursa sus estudios en Canarias.

El presidente insular, Casimiro Curbelo, destacó que esta medida, que será aprobada esta misma semana en Consejo de Gobierno, "alivia la carga económica que soportan muchas familias debido a la doble insularidad y al incremento del coste de la vida en las zonas universitarias".

Según explicó, se trata de una iniciativa "directa, útil y justa", diseñada para facilitar que ningún joven renuncie a continuar su formación por dificultades económicas.

Curbelo subrayó que el alquiler se ha convertido en una de las principales barreras económicas para las familias con hijos estudiando fuera, una situación que hacen aún más compleja la necesidad de residir lejos del hogar y los gastos añadidos derivados de la movilidad entre islas.

Esta nueva línea de apoyo se integra en un paquete global de becas y ayudas al estudio que el Cabildo desplegará en 2026 y que alcanzará los tres millones de euros, de los que más de dos millones irán a becas.

Estas políticas educativas han permitido que, solo en el pasado curso, más de 3.000 jóvenes de la isla se beneficiaran de alguna de las diferentes modalidades de apoyo, informa el Cabildo en una nota.

Entre ellas se encuentran las becas para estudiantes universitarios fuera de Canarias, que alcanzan los 2.300 euros; las destinadas a universitarios que cursan estudios dentro del archipiélago, con 2.000 euros, y hasta 1.000 euros más por alquiler; y las dirigidas a estudiantes de Bachillerato o Formación Profesional que se forman fuera de La Gomera, dotadas con 1.500 euros y hasta 1.000 euros más por alquiler.

También se contemplan ayudas para estudios no presenciales, con 500 euros, además de apoyos específicos para estudiantes que cursan estudios en la isla pero que afrontan dificultades de transporte, con cuantías que pueden alcanzar los 400 euros.

CONVENIOS CON LAS DOS UNIVERSIDADES CANARIAS

Junto a estas becas directas, el Cabildo continuará destinando 402.000 euros al transporte estudiantil y 200.000 euros a la adquisición de libros de texto, además de mantener los convenios con universidades como la Universidad de La Laguna, con un apoyo de 40.000 euros; la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con 50.000 euros; y la UNED, con 36.000 euros.

Curbelo recordó que estas herramientas buscan compensar los sobrecostes asociados al traslado entre islas y al coste de la vida fuera del domicilio habitual, así como responder a los desafíos educativos de los territorios insulares pequeños.

Por su parte, la consejera de Educación, Rosa Elena García, informó de la renovación del convenio, durante cuatro años más, con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que permite al Cabildo sufragar un tercio del coste que el alumnado afronta por hospedarse en residencias públicas dependientes de este centro de estudios superiores.

El presidente afirmó que La Gomera ha consolidado una "apuesta firme" por el acceso a la educación y por la igualdad de oportunidades.

"La Gomera sigue apostando por sus jóvenes: nadie debe renunciar a estudiar por motivos económicos", subrayó.

En este sentido, destacó que más de siete de cada diez euros del presupuesto insular se destinan a políticas sociales y educativas, un compromiso que, según dijo, "permite transformar realidades y acompañar a los jóvenes en la construcción de su futuro".