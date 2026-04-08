El Cabildo de La Gomera eleva a 42,7 millones los daños ocasionados por la borrasca 'Therese'

Avenilla de Valle Gran Rey afectada por el paso de la borrasca 'Therese' - CABILDO DE LA GOMERA

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de La Gomera ha presentado el informe de evaluación del impacto de la borrasca 'Therese', un documento técnico que cuantifica en 42,7 millones de euros la inversión necesaria para afrontar la recuperación de la isla tras los daños ocasionados por este episodio meteorológico.

El informe recoge un total de 118 actuaciones, estructuradas en distintos ejes de intervención que permiten dimensionar con precisión el alcance de los trabajos necesarios.

La mayor parte de la inversión se concentra en la red viaria, con 44 actuaciones que suponen una inversión de 28 millones de euros --65,7% del total--, destinadas a la estabilización de taludes, mejora del firme y recuperación de accesos y conectividad insular.

En el ámbito de las infraestructuras hidráulicas se contemplan 67 actuaciones, con una inversión de 10.897.700 euros --25,6%--, orientadas a garantizar el abastecimiento, mejorar las redes de riego, reparar sistemas de drenaje y reforzar la resiliencia hídrica de la isla, recoge una nota de la corporación.

A estos bloques se suman otras actuaciones en infraestructuras públicas, con cinco intervenciones valoradas en 3.419.000 euros --8%--, que incluyen actuaciones en el litoral, puentes, instalaciones deportivas, alumbrado y edificios públicos.

Asimismo, el documento incorpora dos actuaciones en centros escolares, con una inversión de 256.337,02 euros.

El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, subrayó que "este documento es una evaluación técnica rigurosa, actuación por actuación, que define con claridad la hoja de ruta para la recuperación de La Gomera y permite dimensionar con precisión el esfuerzo inversor que necesita la isla".

Curbelo informó del traslado del documento al Gobierno de España con el objetivo de activar los mecanismos de cooperación institucional que permitan financiar y ejecutar este plan con la urgencia que requiere la situación, tras la declaración de Canarias como zona afectada por una emergencia de protección civil.

En este sentido, insistió en la necesidad de una respuesta conjunta, "porque la magnitud de los daños supera la capacidad de una sola administración, por lo que es imprescindible habilitar vías de financiación específicas, tanto desde el Estado como desde el Gobierno de Canarias, que permitan cooperar con esta realidad y dar una respuesta ágil y eficaz".

Insistió en que el trabajo realizado por La Gomera "es serio y riguroso", por lo que pidió "una respuesta coordinada de todas las administraciones para movilizar recursos extraordinarios y garantizar la recuperación integral de la isla", concluyó el presidente.