El Cabildo de La Gomera reabre este sábado la red de senderos

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SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de La Gomera mantiene activo el Plan de Emergencias Insular (PEIN) ante el riesgo de desprendimientos tras el paso de la borrasca 'Therese' por la isla.

Esta decisión se toma en base a la finalización de las alertas indicadas por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.

No obstante, a partir de las 08.00 horas de este sábado se reabre la red insular de senderos, pistas forestales, y zonas recreativas, además de los pertenecientes al Parque Nacional de Garajonay.

La empresa pública de transporte de viajeros por carretera, GuaguaGomera, ha notificado también la recuperación de la Línea 6 (Valle Gran Rey-Aeropuerto).

La ruta sufrirá cambios en su recorrido, accediendo al aeropuerto a través del cruce de la Degollada de Peraza, de forma temporal y hasta nuevo aviso, de tal forma que todas las paradas comprendidas entre Paredes y el aeropuerto quedan suspendidas temporalmente, recoge una nota del Cabildo.

Debido a esto, las salidas programadas desde Valle Gran Rey adelantan su horario media hora: 05.55 horas, 07.40, 14.50 y 15.20 mientras que las salidas desde el aeropuerto siguen con su horario habitual.

La carretera de El Rejo (CV-14) continúa cerrada al tráfico por el elevado riesgo de desprendimientos y la ejecución de trabajos de limpieza.

Desde el Cabildo se sigue pidiendo a la población precaución a la hora de realizar desplazamientos por las carreteras de la isla por posibles desprendimientos o presencia de materiales en la calzada.

El Cabildo también informa de que, según la dirección de obra de la carretera Paredes-Alajeró-Aeropuerto (CV-11), y siguiendo consideraciones técnicas del Gobierno de Canarias, esta vía continuará cerrada al tráfico hasta que se garanticen las condiciones y medidas de seguridad para el tránsito de vehículos por la vía.